Мы знаем о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками - Стефанишина

Украина не имеет полной картины относительно украинских детей на оккупированных территориях, ведь там нет гуманитарных миссий, однако Украина знает о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время специальных слушаний в Сенате США, посвященных теме похищения и принудительного перемещения украинских детей РФ, передает УНН.

Детали

Мы до сих пор не имеем полной картины ситуации на оккупированных территориях. Там нет гуманитарных миссий. Нет международных организаций. Нет механизмов для сообщения о преступлениях или их документирования. Мы уже знаем о случаях сексуального насилия и пыток детей российскими войсками – и узнали о них только после деоккупации или после возвращения детей из депортации - сказала Стефанишина.

По ее словам, физическое похищение больше не является единственным инструментом.

"Россия "перепрограммирует" наших детей на месте - в оккупированных школах, детских лагерях, социальных учреждениях и даже в семьях под оккупацией. Около 1,6 млн украинских детей сейчас находятся под контролем России - на оккупированных территориях или внутри самой России. Чтобы удержать этих детей, Россия блокирует все пути бегства: препятствует гуманитарной эвакуации, обстреливает зеленые коридоры, прерывает связи и вводит тотальную информационную изоляцию", - добавила Стефанишина.

Напомним

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в России идентифицировано 210 объектов, где могут находиться украинские дети с временно оккупированных территорий, которые были вывезены в РФ. Грэм подчеркнул, что сейчас 2025 год, а не 1945.