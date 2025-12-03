Мы знаем о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками - Стефанишина

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 10543 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 17717 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 22956 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 18837 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 23215 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 22448 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24388 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29592 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 37414 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30936 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 32055 просмотра
Упала во двор в оккупированной Макеевке: российский бомбардировщик "потерял" еще одну авиабомбу3 декабря, 11:54 • 9574 просмотра
Генсек НАТО раскрыл две вещи для давления на россиян в случае затягивания или безрезультатности мирных переговоров3 декабря, 12:00 • 6394 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны3 декабря, 12:35 • 21076 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины3 декабря, 12:41 • 20739 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 22955 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 32060 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 49158 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 51711 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 60695 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Индия
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 58968 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 61433 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 116052 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 89624 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 105317 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Серия Airbus A320
FIFA (серия видеоигр)

Мы знаем о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками - Стефанишина

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Украина не имеет полной картины относительно украинских детей на оккупированных территориях, но посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о случаях сексуального насилия и пыток детей российскими войсками. Около 1,6 млн украинских детей находятся под контролем России, которая блокирует все пути эвакуации.

Мы знаем о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками - Стефанишина

Украина не имеет полной картины относительно украинских детей на оккупированных территориях, ведь там нет гуманитарных миссий, однако Украина знает о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время специальных слушаний в Сенате США, посвященных теме похищения и принудительного перемещения украинских детей РФ, передает УНН.

Детали

Мы до сих пор не имеем полной картины ситуации на оккупированных территориях. Там нет гуманитарных миссий. Нет международных организаций. Нет механизмов для сообщения о преступлениях или их документирования. Мы уже знаем о случаях сексуального насилия и пыток детей российскими войсками – и узнали о них только после деоккупации или после возвращения детей из депортации

- сказала Стефанишина.

По ее словам, физическое похищение больше не является единственным инструментом.

"Россия "перепрограммирует" наших детей на месте - в оккупированных школах, детских лагерях, социальных учреждениях и даже в семьях под оккупацией. Около 1,6 млн украинских детей сейчас находятся под контролем России - на оккупированных территориях или внутри самой России. Чтобы удержать этих детей, Россия блокирует все пути бегства: препятствует гуманитарной эвакуации, обстреливает зеленые коридоры, прерывает связи и вводит тотальную информационную изоляцию", - добавила Стефанишина.

Напомним

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в России идентифицировано 210 объектов, где могут находиться украинские дети с временно оккупированных территорий, которые были вывезены в РФ. Грэм подчеркнул, что сейчас 2025 год, а не 1945.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Сенат Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Ольга Стефанишина
Соединённые Штаты
Украина