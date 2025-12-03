Зараз 2025 рік, а не 1945: сенатор Грем про викрадення українських дітей росією

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у росії ідентифіковано 210 об’єктів, де можуть перебувати українські діти з тимчасово окупованих територій, які були вивезені до рф. Грем наголосив, що зараз 2025 рік, а не 1945. Про це Грем заявив під час спеціальних слухань у Сенаті США, присвячених темі викрадення та примусового переміщення українських дітей рф, передає УНН.

Деталі

Якби це була одна з ваших дітей, чого б ви хотіли від світу? Я б хотів, щоб світ повернув мою дитину. Чи це занадто багато? Я так не думаю. Щодо наших російських колег, то вони мають 210 об'єктів, які люди ідентифікували, 39 місць, де діти проходять пряму військову підготовку, 130 місць, де їх перевиховують, роблячи їх росіянами. Я не вигадую це. Зараз 2025 рік, а не 1945. Це відбувається в 2025 році, і це потрібно зупинити - сказав Грем.

Він додав, що росія заперечує викрадення українських дітей з окупованих територій.

"Вони блокують моніторинг. Вони не зробили нічого значущого для вирішення цієї проблеми. Вони всі нас ігнорують. Вони кажуть, що цього не існує, і це була можливість для росії розповісти свою версію подій. Вони вирішили не приходити. Отже, це слухання є одним з найважливіших заходів, які будь-хто з нас зробить за час перебування в Сенаті. В Палаті представників ми маємо забезпечити справедливість для людей, чиїх дітей викрала іноземна держава. Сенатор Блюменталь і я підготували законопроект, який визнає росію державою, що підтримує тероризм, згідно з законодавством США, якщо ми не повернемо цих дітей. Одне з визначень, що робить країну державою, яка підтримує тероризм, стосується викрадення людей. А це є викраденням. Тому ми намагаємося об'єднатися, всі ми, щоб зробити росію терористичною державою, тому що вона діє як терористи. І я сподіваюся, що ми зможемо скоро просунутися в цьому напрямку, і я сподіваюся, що ми зможемо знайти спосіб покласти край цій кривавій бійні, але ми маємо зробити це правильно. Тому ми намагаємося надати нашим європейським друзям якомога більше інформації про те, що ми робимо", - додав Грем.

Нагадаємо

У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, який передбачає визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне незаконно вивезених українських дітей.