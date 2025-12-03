Зараз 2025 рік, а не 1945: сенатор Грем про викрадення українських дітей росією

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 10033 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 16596 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 21687 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 18157 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 22650 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 22167 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24182 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29496 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37272 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30822 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31018 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 8470 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів3 грудня, 12:00 • 5410 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 19767 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 20148 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 21669 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31033 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 48712 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 51316 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58751 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61201 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115856 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89441 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 105142 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

Зараз 2025 рік, а не 1945: сенатор Грем про викрадення українських дітей росією

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про ідентифікацію 210 об'єктів у росії, де можуть перебувати українські діти з окупованих територій. Він наголосив, що це відбувається у 2025 році, а не в 1945, і закликав зупинити це.

Зараз 2025 рік, а не 1945: сенатор Грем про викрадення українських дітей росією

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у росії ідентифіковано 210 об’єктів, де можуть перебувати українські діти з тимчасово окупованих територій, які були вивезені до рф. Грем наголосив, що зараз 2025 рік, а не 1945. Про це Грем заявив під час спеціальних слухань у Сенаті США, присвячених темі викрадення та примусового переміщення українських дітей рф, передає УНН.

Деталі

Якби це була одна з ваших дітей, чого б ви хотіли від світу? Я б хотів, щоб світ повернув мою дитину. Чи це занадто багато? Я так не думаю. Щодо наших російських колег, то вони мають 210 об'єктів, які люди ідентифікували, 39 місць, де діти проходять пряму військову підготовку, 130 місць, де їх перевиховують, роблячи їх росіянами. Я не вигадую це. Зараз 2025 рік, а не 1945. Це відбувається в 2025 році, і це потрібно зупинити

- сказав Грем.

Він додав, що росія заперечує викрадення українських дітей з окупованих територій.

"Вони блокують моніторинг. Вони не зробили нічого значущого для вирішення цієї проблеми. Вони всі нас ігнорують. Вони кажуть, що цього не існує, і це була можливість для росії розповісти свою версію подій. Вони вирішили не приходити. Отже, це слухання є одним з найважливіших заходів, які будь-хто з нас зробить за час перебування в Сенаті. В Палаті представників ми маємо забезпечити справедливість для людей, чиїх дітей викрала іноземна держава. Сенатор Блюменталь і я підготували законопроект, який визнає росію державою, що підтримує тероризм, згідно з законодавством США, якщо ми не повернемо цих дітей. Одне з визначень, що робить країну державою, яка підтримує тероризм, стосується викрадення людей. А це є викраденням. Тому ми намагаємося об'єднатися, всі ми, щоб зробити росію терористичною державою, тому що вона діє як терористи. І я сподіваюся, що ми зможемо скоро просунутися в цьому напрямку, і я сподіваюся, що ми зможемо знайти спосіб покласти край цій кривавій бійні, але ми маємо зробити це правильно. Тому ми намагаємося надати нашим європейським друзям якомога більше інформації про те, що ми робимо", - додав Грем.

Нагадаємо

У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, який передбачає визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне незаконно вивезених українських дітей.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Ліндсі Грем
Сполучені Штати Америки
Україна