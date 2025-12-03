Сейчас 2025 год, а не 1945: сенатор Грэм о похищении украинских детей россией

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в России идентифицировано 210 объектов, где могут находиться украинские дети с временно оккупированных территорий, которые были вывезены в РФ. Грэм подчеркнул, что сейчас 2025 год, а не 1945. Об этом Грэм заявил во время специальных слушаний в Сенате США, посвященных теме похищения и принудительного перемещения украинских детей РФ, передает УНН.

Подробности

Если бы это был один из ваших детей, чего бы вы хотели от мира? Я бы хотел, чтобы мир вернул моего ребенка. Это слишком много? Я так не думаю. Что касается наших российских коллег, то у них есть 210 объектов, которые люди идентифицировали, 39 мест, где дети проходят прямую военную подготовку, 130 мест, где их перевоспитывают, делая их русскими. Я не выдумываю это. Сейчас 2025 год, а не 1945. Это происходит в 2025 году, и это нужно остановить - сказал Грэм.

Он добавил, что Россия отрицает похищение украинских детей с оккупированных территорий.

"Они блокируют мониторинг. Они не сделали ничего значимого для решения этой проблемы. Они все нас игнорируют. Они говорят, что этого не существует, и это была возможность для России рассказать свою версию событий. Они решили не приходить. Итак, это слушание является одним из важнейших мероприятий, которые любой из нас сделает за время пребывания в Сенате. В Палате представителей мы должны обеспечить справедливость для людей, чьих детей похитило иностранное государство. Сенатор Блюменталь и я подготовили законопроект, который признает Россию государством, поддерживающим терроризм, согласно законодательству США, если мы не вернем этих детей. Одно из определений, что делает страну государством, поддерживающим терроризм, касается похищения людей. А это является похищением. Поэтому мы пытаемся объединиться, все мы, чтобы сделать Россию террористическим государством, потому что она действует как террористы. И я надеюсь, что мы сможем скоро продвинуться в этом направлении, и я надеюсь, что мы сможем найти способ положить конец этой кровавой бойне, но мы должны сделать это правильно. Поэтому мы пытаемся предоставить нашим европейским друзьям как можно больше информации о том, что мы делаем", - добавил Грэм.

Напомним

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект, который предусматривает признание России государством-спонсором терроризма, если она не вернет незаконно вывезенных украинских детей.