У Конгресі США пропонують визнати рф спонсором тероризму через викрадення українських дітей
Київ • УНН
У Конгресі США зареєстровано законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне незаконно вивезених українських дітей. Ініціаторами документа стали сенатори Ліндсі Ґрем, Річард Блументаль, Емі Клобучар та Кеті Бріт.
У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, який передбачає визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне незаконно вивезених українських дітей. Про це пише УНН із посиланням на керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Деталі
За його словами, ініціаторами документу стали сенатори Ліндсі Ґрем, Річард Блументаль, Емі Клобучар та Кеті Бріт.
Це потужний сигнал: злочини проти українських дітей не залишаться безкарними
Доповнення
Лише станом на травень було офіційно задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів росії проти України, серед яких викрадення і примусова депортація людей.
За словами заступниці голови ВР Олени Кондратюк, будь-який злочин проти дітей порушує Женевські конвенції та додаткові протоколи. За них буде передбачена відповідальність від 8 до 12 років тюрми.
Нагадаємо
Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з особистим листом, у якому підняла питання викрадення українських дітей росією. Трамп передав документ під час переговорів на Алясці.
Сенатор Грем погрожує визнати росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей 21.08.25, 21:48 • 4955 переглядiв