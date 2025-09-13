$41.310.10
19:25 • 5078 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 12264 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 11911 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 20978 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 28586 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30049 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27891 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22990 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32239 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20246 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
У Конгресі США пропонують визнати рф спонсором тероризму через викрадення українських дітей

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Конгресі США зареєстровано законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне незаконно вивезених українських дітей. Ініціаторами документа стали сенатори Ліндсі Ґрем, Річард Блументаль, Емі Клобучар та Кеті Бріт.

У Конгресі США пропонують визнати рф спонсором тероризму через викрадення українських дітей

У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, який передбачає визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне незаконно вивезених українських дітей. Про це пише УНН із посиланням на керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Деталі

За його словами, ініціаторами документу стали сенатори Ліндсі Ґрем, Річард Блументаль, Емі Клобучар та Кеті Бріт.

Це потужний сигнал: злочини проти українських дітей не залишаться безкарними

- підкреслив Єрмак.

Доповнення

Лише станом на травень було офіційно задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів росії проти України, серед яких викрадення і примусова депортація людей.

За словами заступниці голови ВР Олени Кондратюк, будь-який злочин проти дітей порушує Женевські конвенції та додаткові протоколи. За них буде передбачена відповідальність від 8 до 12 років тюрми.

Нагадаємо

Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з особистим листом, у якому підняла питання викрадення українських дітей росією. Трамп передав документ під час переговорів на Алясці.

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Аляска
Конгрес США
Ліндсі Грем
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна