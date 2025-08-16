Меланія Трамп написала путіну про викрадених українських дітей: лист передав сам президент США

Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з особистим листом, у якому підняла питання викрадення українських дітей росією. Документ, про існування якого раніше не повідомлялося, Дональд Трамп передав російському лідеру під час переговорів на Алясці.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дружина президента США Меланія Трамп долучилася до міжнародної дискусії про долю українських дітей, незаконно вивезених до росії. Як повідомили два високопосадовці Білого дому агентству Reuters, перша леді особисто написала листа володимиру путіну, в якому підняла гуманітарне питання становища дітей, що стали жертвами війни.

Президент Дональд Трамп передав цей лист російському лідеру під час їхньої зустрічі на Алясці. При цьому Меланія Трамп, уродженка Словенії, не брала участі у самій поїздці.

Джерела уточнили, що зміст документа не розкривається, проте відомо, що в ньому згадувалося про викрадення українських дітей та необхідність вирішення цієї проблеми.

Україна неодноразово наголошувала, що насильницьке вивезення десятків тисяч неповнолітніх без згоди батьків або опікунів є воєнним злочином і підпадає під визначення геноциду згідно з Конвенцією ООН.

москва ж традиційно заявляє, що "евакуює дітей від бойових дій", тоді як міжнародні організації спростовують ці аргументи.

За оцінками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, росія з початку повномасштабного вторгнення завдала серйозних страждань мільйонам українських дітей і порушила їхні базові права.

Лист Меланії Трамп, про який стало відомо лише зараз, може стати сигналом про намір адміністрації США приділити більше уваги гуманітарному виміру війни та підкреслити міжнародну значущість проблеми викрадення українських дітей.

