$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 37337 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 63200 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 36447 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 33787 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 33406 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 98381 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 161343 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83243 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 151125 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56499 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Меланія Трамп написала путіну про викрадених українських дітей: лист передав сам президент США

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з листом про викрадення українських дітей. Документ передав Дональд Трамп під час переговорів на Алясці.

Меланія Трамп написала путіну про викрадених українських дітей: лист передав сам президент США

Перша леді США Меланія Трамп звернулася до володимира путіна з особистим листом, у якому підняла питання викрадення українських дітей росією. Документ, про існування якого раніше не повідомлялося, Дональд Трамп передав російському лідеру під час переговорів на Алясці.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дружина президента США Меланія Трамп долучилася до міжнародної дискусії про долю українських дітей, незаконно вивезених до росії. Як повідомили два високопосадовці Білого дому агентству Reuters, перша леді особисто написала листа володимиру путіну, в якому підняла гуманітарне питання становища дітей, що стали жертвами війни.

Президент Дональд Трамп передав цей лист російському лідеру під час їхньої зустрічі на Алясці. При цьому Меланія Трамп, уродженка Словенії, не брала участі у самій поїздці.

Джерела уточнили, що зміст документа не розкривається, проте відомо, що в ньому згадувалося про викрадення українських дітей та необхідність вирішення цієї проблеми.

Україна неодноразово наголошувала, що насильницьке вивезення десятків тисяч неповнолітніх без згоди батьків або опікунів є воєнним злочином і підпадає під визначення геноциду згідно з Конвенцією ООН.

москва ж традиційно заявляє, що "евакуює дітей від бойових дій", тоді як міжнародні організації спростовують ці аргументи.

За оцінками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, росія з початку повномасштабного вторгнення завдала серйозних страждань мільйонам українських дітей і порушила їхні базові права.

Лист Меланії Трамп, про який стало відомо лише зараз, може стати сигналом про намір адміністрації США приділити більше уваги гуманітарному виміру війни та підкреслити міжнародну значущість проблеми викрадення українських дітей.

Степан Гафтко

