Мелания Трамп написала Путину о похищенных украинских детях: письмо передал сам президент США

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к владимиру путину с личным письмом, в котором подняла вопрос похищения украинских детей россией. Документ, о существовании которого ранее не сообщалось, Дональд Трамп передал российскому лидеру во время переговоров на Аляске.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Супруга президента США Мелания Трамп присоединилась к международной дискуссии о судьбе украинских детей, незаконно вывезенных в россию. Как сообщили два высокопоставленных чиновника Белого дома агентству Reuters, первая леди лично написала письмо владимиру путину, в котором подняла гуманитарный вопрос положения детей, ставших жертвами войны.

Президент Дональд Трамп передал это письмо российскому лидеру во время их встречи на Аляске. При этом Мелания Трамп, уроженка Словении, не принимала участия в самой поездке.

Источники уточнили, что содержание документа не раскрывается, однако известно, что в нем упоминалось о похищении украинских детей и необходимости решения этой проблемы.

Украина неоднократно подчеркивала, что насильственный вывоз десятков тысяч несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов является военным преступлением и подпадает под определение геноцида согласно Конвенции ООН.

москва же традиционно заявляет, что "эвакуирует детей от боевых действий", тогда как международные организации опровергают эти аргументы.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, россия с начала полномасштабного вторжения причинила серьезные страдания миллионам украинских детей и нарушила их базовые права.

Письмо Мелании Трамп, о котором стало известно только сейчас, может стать сигналом о намерении администрации США уделить больше внимания гуманитарному измерению войны и подчеркнуть международную значимость проблемы похищения украинских детей.