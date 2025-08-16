Мелания Трамп написала Путину о похищенных украинских детях: письмо передал сам президент США

$41.450.06
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантов 15 августа, 21:20
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон 23:40
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путиным 01:12
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского" 01:33
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписью 02:33
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение? 15 августа, 10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов 15 августа, 07:14
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал 03:37
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей» 14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов 14 августа, 09:44
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов 13 августа, 14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака 13 августа, 12:40
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Евро
Поезд
Хранитель

Мелания Трамп написала Путину о похищенных украинских детях: письмо передал сам президент США

Киев • УНН

 • 2758 просмотра

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к Владимиру Путину с письмом о похищении украинских детей. Документ передал Дональд Трамп во время переговоров на Аляске.

Мелания Трамп написала Путину о похищенных украинских детях: письмо передал сам президент США

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к владимиру путину с личным письмом, в котором подняла вопрос похищения украинских детей россией. Документ, о существовании которого ранее не сообщалось, Дональд Трамп передал российскому лидеру во время переговоров на Аляске.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Супруга президента США Мелания Трамп присоединилась к международной дискуссии о судьбе украинских детей, незаконно вывезенных в россию. Как сообщили два высокопоставленных чиновника Белого дома агентству Reuters, первая леди лично написала письмо владимиру путину, в котором подняла гуманитарный вопрос положения детей, ставших жертвами войны.

Президент Дональд Трамп передал это письмо российскому лидеру во время их встречи на Аляске. При этом Мелания Трамп, уроженка Словении, не принимала участия в самой поездке.

На родине Мелании Трамп, в словенском городе Севница, загадочно исчезла ее бронзовая статуя 15.05.25, 20:20

Источники уточнили, что содержание документа не раскрывается, однако известно, что в нем упоминалось о похищении украинских детей и необходимости решения этой проблемы.

Украина неоднократно подчеркивала, что насильственный вывоз десятков тысяч несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов является военным преступлением и подпадает под определение геноцида согласно Конвенции ООН.

Украина вернула с оккупированных территорий группу детей и юношу, которого хотели мобилизовать в армию рф 01.08.25, 21:35

москва же традиционно заявляет, что "эвакуирует детей от боевых действий", тогда как международные организации опровергают эти аргументы.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, россия с начала полномасштабного вторжения причинила серьезные страдания миллионам украинских детей и нарушила их базовые права.

Письмо Мелании Трамп, о котором стало известно только сейчас, может стать сигналом о намерении администрации США уделить больше внимания гуманитарному измерению войны и подчеркнуть международную значимость проблемы похищения украинских детей.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Ребенок
Конвенция ООН о правах ребенка
Аляска
Белый дом
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Словения
Соединённые Штаты
Украина