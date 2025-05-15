На родине Мелании Трамп, в словенском городе Севница, загадочно исчезла ее бронзовая статуя
Киев • УНН
В Севнице, на родине Мелании Трамп, исчезла ее бронзовая статуя в натуральную величину. Полиция начала расследование кражи монумента, открытого в 2020 году.
Бронзовая статуя первой леди США в натуральную величину была открыта возле ее родного города Севница в 2020 году на пне над полем после того, как предыдущая деревянная статуя была уничтожена поджогом.
Передает УНН со ссылкой на AFP и Algemeen Dagblad.
Детали
Бронзовая скульптура с изображением первой леди США Мелании Трамп была похищена из ее родной Словении.
"О краже сообщили 13 мая, и полицейские немедленно посетили место преступления и начали расследование", – сообщила в четверг пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус.
Справка
Бронзовая статуя первой леди США в натуральную величину была открыта возле ее родного города Севница в Словении в 2020 году. Скульптура возвышалась над полем на пеньке после того, как поджог уничтожил предыдущую деревянную статую.
Автор, американский концептуальный художник Брэд Дауни, хотел сделать его "не-памятником, а контрпропагандой", объясняя это тем, что он хочет раскритиковать политику главы Белого дома, напомнив, что его собственная жена, родившаяся в тогдашней Югославии как Мелания Кнавс, является иммигранткой. Дауни пояснил, что ему "грустно" узнать об исчезновении работы. Как отмечается, монумент был прочно закреплен на стволе бетоном и железными прутьями. Очевидно, воры были вынуждены разрезать ее "выше щиколоток".
Дополнение
Приход Мелании Трамп в Белый дом, когда ее муж стал президентом США, породил надежду на то, что однажды он посетит ее родину. Но этого пока еще не произошло.
Вообще-то в Словении были высокие ожидания, когда Мелания Трамп, словенка по происхождению, стала первой леди Соединенных Штатов.
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае20.02.25, 12:22 • 123077 просмотров
Ходили слухи, что она собиралась сделать более известной на мировой карте Севницу, что к востоку от столицы Любляны. Или, по крайней мере, активно продвигать Словению.
Так или иначе, это обернулось разочарованием для ее соотечественников. Мелания Трамп фактически ничего не сделала для того, чтобы выделить город и регион, откуда она родом. К такому выводу пришли некоторые разочарованные соотечественники после того, как "их" первая леди на некоторое время покинула Белый дом.
Напомним
Дональд Трамп вместе с Меланией посетил похороны Папы Франциска в Риме.
УНН передавал, что первая леди США Мелания Трамп анонсировала выпуск собственной криптовалюты $MELANIA.