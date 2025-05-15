На батьківщині Меланії Трамп, у словенському місті Севніца, загадково зникла її бронзова статуя

Бронзову статую першої леді США в натуральну величину було відкрито поблизу її рідного міста Севніца у 2020 році на пні над полем після того, як попередню дерев'яну статую було знищено підпалом.

Передає УНН із посиланням на AFP та Algemeen Dagblad.

Бронзова скульптура із зображенням першої леді США Меланії Трамп була викрадена з її рідної Словенії.

"Про крадіжку повідомили 13 травня, і поліцейські негайно відвідали місце злочину та розпочали розслідування", – повідомила у четвер речниця поліції Аленка Дренік Рангус.

Бронзова статуя першої леді США в натуральну величину була відкрита поблизу її рідного міста Севниця у Словенії в 2020 році. Скульптура височіла над полем на пеньку після того, як підпал знищив попередню дерев'яну статую.

Автор, американський концептуальний художник Бред Дауні, хотів зробити його "не-пам'ятником, а контрпропагандою", пояснюючи це тим, що він хоче розкритикувати політику очільника Білого дому, нагадавши, що його власна дружина, яка народилася в тодішній Югославії як Меланія Кнавс, є іммігранткою. Дауні пояснив, що йому "сумно" дізнатися про зникнення роботи. Як зазначається, монумент був міцно закріплений на стовбурі бетоном та залізними прутами. Очевидно, злодії були змушені розрізати її "вище щиколоток".

Прихід Меланії Трамп до Білого дому, коли її чоловік став президентом США, породив надію на те, що одного разу він відвідає її батьківщину. Але цього поки що не сталося.

Взагалі-то у Словенії були високими очікування, коли Меланія Трамп, словенка за походженням, стала першою леді Сполучених Штатів.

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Ходили чутки, що вона збиралася зробити більш відомою на світовій мапі Севніцу, що на схід від столиці Любляни. Або принаймні, активно просувати Словенію.

Так чи інакше, це обернулося розчаруванням для її співвітчизників. Меланія Трамп фактично нічого не зробила для того, щоб виділити місто і регіон, звідки вона родом. До такого висновку прийшли деякі розчаровані співвітчизники після того, як "їхня" перша леді на деякий час покинула Білий дім.