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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121436 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182079 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146535 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138220 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117042 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107775 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141243 перегляди

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Несподіваний феномен: чому Меланія Трамп стала новою іконою стилю в Китаї

Несподіваний феномен: чому Меланія Трамп стала новою іконою стилю в Китаї

Київ • УНН

 • 123007 перегляди

Перша леді США Меланія Трамп набула неочікуваної популярності в Китаї, особливо серед жінок. Китайські соцмережі захоплюються її стилем, незалежністю та ставленням до сімейного життя, попри напружені відносини між країнами.

Перша леді США Меланія Трамп несподівано завоювала популярність у Китаї, особливо серед жінок. Попри напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном, соціальні мережі Китаю рясніють постами, що захоплюються її стилем, незалежністю та ставленням до сімейного життя. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, після інавгурації Дональда Трампа, на китайській платформі Xiaohongshu почали активно обговорювати вишуканий смак Першої леді США в одязі та стійку підтримку чоловіка, попри скандали навколо його поведінки. Її крислатий капелюх, у якому вона з’явилася на церемонії, миттєво став трендом: інтернет-магазини почали продавати аналогічні моделі, а блогери навіть публікували відеоуроки з його створення.

Вона виглядає героїчною, елегантною і рішучою, такою сильною і величною, і мені це дуже подобається,

- написав один з користувачів на платформі Xiaohongshu після інавгурації Трампа.

"Торшер чи Меланія Петрівна": як оцінили аутфіт першої леді США на інавгурації21.01.25, 13:48 • 151123 перегляди

За загальноприйнятими китайськими стандартами жінки повинні підтримувати своїх чоловіків і зосереджуватися на вихованні дітей. Але також китайських шанувальників приваблюють є незалежний характер Меланії Трамп і те, чого вона досягла, походячи з маленького містечка.

Китайським фанатам подобається, що в ній поєднуються як традиційні, так і сучасні риси жінки,

- каже Цзінсі Ву, доцент кафедри медіадосліджень в Університеті Хофстра в Нью-Йорку.

Одним із найпопулярніших стало архівне відео, де Меланія відмовляється взяти чоловіка за руку після виходу з Air Force One. Це відео набрало понад 5 мільйонів лайків на китайському аналогу TikTok — Douyin.

Близько півмільйона людей лайкнули пост у листопаді на Xiaohongshu, в якому жартували про те, як неохоче зазвичай стримана Меланія Трамп повинна повертатися до публічного життя першої леді. Сатира в журналі The New Yorker, покликана критикувати її шлюб з президентом, отримала 1 мільйон переглядів на Bilibili, платформі, схожій на YouTube, і, схоже, тільки підвищила її популярність.

Меланія Трамп збирається випустити документальний фільм про життя в Білому домі25.01.25, 15:30 • 136742 перегляди

Майже 30 000 людей вподобали листопадовий пост про інтерв'ю багаторічної давнини, яке Меланія Трамп та її чоловік дали на шоу Еллен Дедженерес, назвавши їхні стосунки "супермилими".

Поки Дональд Трамп розпалює торговельні війни з Китаєм, його дружина, здається, завойовує серця китайців.

Подробиці життя лідерів - новинка для багатьох в Китаї, де вищі керівники, як правило, з'являються тільки в строго регламентованих публічних ситуаціях. Перша леді Китаю Пен Ліюань, яка була відомою співачкою до того, як вийшла заміж за Сі Цзіньпіна, трималася в більш високому статусі, ніж дружини попередніх лідерів, але спосіб життя цієї пари досі так мало відомий, що неясно, де вони живуть і чи є у них домашні тварини.

Доцент Школи комунікацій Гонконгського баптистського університету Роуз Луцю заявила, що фанати бачать в Дональді Трампі переможця, успіх якого розділяє і перша леді.

Чим більше вона незалежна і успішна - але при цьому непохитно віддана (Дональду) Трампу - тим більше це відображає його передбачуваний успіх як чоловіка,

- сказала вона.

Меланія Трамп зізналася, що не завжди погоджується зі своїм чоловіком13.01.25, 15:32 • 139576 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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