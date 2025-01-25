Меланія Трамп збирається випустити документальний фільм про життя в Білому домі

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп зніматиме документальний фільм про життя у Білому домі. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Як зазначає ЗМІ, у той час як 78-річний Дональд Трамп розпочинає свій другий термін як президент США, перша леді Меланія Трамп почала виконувати свої обов’язки в Білому домі із незвичайних кроків.

Як стало відомо, Меланія переїхала в Білий дім у супроводі знімальної групи, яка працює над документальним фільмом про її життя. Це рішення стало безпрецедентним у ролі першої леді США, адже жоден із її попередників не дозволяв таких кроків у період виконання обов’язків.

Відомо, що зйомки інтерв'ю та загальних матеріалів почалися ще в листопаді минулого року на завершальному етапі кампанії, коли вона ще перебувала у Флориді.

Фільм вийде цього року на Amazon Prime. Стримінговий сервіс заплатив приголомшливі $40 мільйонів за права на фільм.

За даними ЗМІ, більша частина цієї суми належить Меланії, оскільки у неї є кредит "продюсера".

Як зазначає Daily Mail, рішення Меланії почати другий термін на посаді першої леді з такої очевидної спроби, щоб одночасно і поліпшити свій публічний імідж і збагатитися - цікаве питання.

Враховуючи і те, що документальний фільм вийде одразу після книги "Меланія: Мемуари", яка вийшола у жовтні.

Критики заявили, що книга "сповнена заплутаних фактів" і не розкриває багато чого, але вона стала бестселером номер один за версією New York Times і однією з найбільш продаваних книг року на Amazon, що принесло їй чималий прибуток.

Нагадаємо

Перша леді США Меланія Трамп анонсувала випуск власної криптовалюти $MELANIA. Проект досяг капіталізації в 4 мільярди доларів за перші півгодини після запуску, в той час як мемкоїн Трампа впав на 36%.