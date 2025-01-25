Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме
Киев • УНН
Жена Дональда Трампа начала съемки документального фильма о своей жизни в Белом доме. Amazon Prime заплатил $40 миллионов за права на фильм, большая часть суммы будет принадлежать Мелании как продюсеру.
Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп будет снимать документальный фильм о жизни в Белом доме. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Как отмечает СМИ, в то время как 78-летний Дональд Трамп начинает свой второй срок в качестве президента США, первая леди Мелания Трамп начала выполнять свои обязанности в Белом доме с необычных шагов.
Как стало известно, Мелания переехала в Белый дом в сопровождении съемочной группы, которая работает над документальным фильмом о ее жизни. Это решение стало беспрецедентным в роли первой леди США, ведь ни один из ее предшественников не позволял таких шагов в период исполнения обязанностей.
Известно, что съемки интервью и общих материалов начались еще в ноябре прошлого года на завершающем этапе кампании, когда она еще находилась во Флориде.
Фильм выйдет в этом году на Amazon Prime. Стриминговый сервис заплатил ошеломительные $40 миллионов за права на фильм.
По данным СМИ, большая часть этой суммы принадлежит Мелании, поскольку у нее есть кредит "продюсера".
Как отмечает Daily Mail, решение Мелании начать второй срок на посту первой леди с такой очевидной попытки, чтобы одновременно и улучшить свой публичный имидж и обогатиться - интересный вопрос.
Учитывая и то, что документальный фильм выйдет сразу после книги "Мелания: Мемуары", которая вышла в октябре.
Критики заявили, что книга "полна запутанных фактов" и не раскрывает многого, но она стала бестселлером номер один по версии New York Times и одной из самых продаваемых книг года на Amazon, что принесло ей немалую прибыль.
Напомним
Первая леди США Мелания Трамп анонсировала выпуск собственной криптовалюты $MELANIA. Проект достиг капитализации в 4 миллиарда долларов за первые полчаса после запуска, в то время как мемкоин Трампа упал на 36%.