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Меланія Трамп запускає нову криптовалюту $MELANIA

Меланія Трамп запускає нову криптовалюту $MELANIA

Київ • УНН

 • 29442 перегляди

Перша леді США Меланія Трамп анонсувала випуск власної криптовалюти $MELANIA. Проект досяг капіталізації в 4 мільярди доларів за перші півгодини після запуску, в той час як мемкоїн Трампа впав на 36%.

Перша леді США анонсувала випуск нової криптовалюти, яка отримала назву $MELANIA. Про це повідомляє Меланія Трамп у X, передає УНН.

Деталі

Дану новину також поширив новообраний президент США Дональд Трамп, додавши ще більше уваги до проекту, який за перші півгодини після запуску досяг ринкової капіталізації в 4 мільярди доларів.

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Тим часом на криптовалютних біржах ціна мемкоїна Трампа зазнала значного зниження, досягнувши падіння на 36%.

Нагадаємо

Раніше Трамп запустив власну криптовалюту, капіталізація якої за кілька годин злетіла до $5,5 мільярда.

Дональд Трамп планує створити консультативну раду з криптовалют на початку свого президентства18.01.25, 19:12 • 35598 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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