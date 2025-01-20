Меланія Трамп запускає нову криптовалюту $MELANIA
Київ • УНН
Перша леді США Меланія Трамп анонсувала випуск власної криптовалюти $MELANIA. Проект досяг капіталізації в 4 мільярди доларів за перші півгодини після запуску, в той час як мемкоїн Трампа впав на 36%.
Перша леді США анонсувала випуск нової криптовалюти, яка отримала назву $MELANIA. Про це повідомляє Меланія Трамп у X, передає УНН.
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Дану новину також поширив новообраний президент США Дональд Трамп, додавши ще більше уваги до проекту, який за перші півгодини після запуску досяг ринкової капіталізації в 4 мільярди доларів.
Тим часом на криптовалютних біржах ціна мемкоїна Трампа зазнала значного зниження, досягнувши падіння на 36%.
Нагадаємо
Раніше Трамп запустив власну криптовалюту, капіталізація якої за кілька годин злетіла до $5,5 мільярда.
Дональд Трамп планує створити консультативну раду з криптовалют на початку свого президентства18.01.25, 19:12 • 35598 переглядiв