Дональд Трамп планує створити консультативну раду з криптовалют на початку свого президентства

Обраний президент США Дональд Трамп у перші дні свого президентства планує видати укази про створення консультативної ради з криптовалют, а також зробити криптовалюту пріоритетом національної політики.

Про це повідомляє Business AM, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, після того, як під час своєї виборчої кампанії, Трамп отримав підтримку бізнесменів, він пообіцяв стати "крипто-президентом". Очікується, що новообраний президент США видасть указ про створення консультативної ради з криптовалют.

За інформацією, Трамп планує видати указ про створення ради з криптовалют, яка буде допомагати уряду консультувати уряд з питань практики, сприятливої для цього ринку. До складу цього органу може входити до 20 членів.

Радники Трампа також обговорили використання указу, щоб змусити SEC, регулятора ринків капіталу США, скасувати правило 2022 року, відоме як "SAB 121", яке призвело б до дуже високих витрат для компаній, особливо банків, що володіють криптовалютами.

Крім того, повідомляється, що Дональд Трамп планує зробити криптовалюту пріоритетом національної політики за допомогою президентського цього указу. Таке рішення підніме криптовалюту до положення національного значення з першого дня президентства Трампа. Відповідна розстановка пріоритетів покликана забезпечити вплив і представництво представників галузі в уряді.

Нагадаємо

Дональд Трамп планує створити External Revenue Service 20 січня, коли вступить на посаду президента. Нове агентство займатиметься збором мита, податків та інших доходів із зарубіжних джерел.