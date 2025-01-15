Трамп заявив про створення нового агентства для збору доходів із іноземних джерел
Київ • УНН
Дональд Трамп планує створити External Revenue Service 20 січня, коли вступить на посаду президента. Нове агентство займатиметься збором мита, податків та інших доходів із зарубіжних джерел.
Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що створить нове державне агентство під назвою External Revenue Service ("Зовнішня податкова служба") для збору мита, податків і всіх доходів із зарубіжних джерел. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Трамп заявив, що планує створити це агентство 20 січня - у день, коли він офіційно обійме посаду президента вдруге.
Через м'які та ганебно слабкі торговельні угоди американська економіка забезпечувала зростання і процвітання для всього світу, тоді як ми самі себе обкладали податками. Час це змінити. Ми почнемо змушувати тих, хто заробляє на нас у торгівлі, платити, нарешті, свою справедливу частку,
Представники перехідної команди Трампа поки що не прокоментували, як працюватиме нове агентство. Трамп також не уточнив, чи замінить ця структура функції митної служби США (Customs and Border Protection), яка наразі збирає мита, збори та штрафи, або ж функції Державної податкової служби IRS щодо збору податків із зарубіжних корпорацій і фізичних осіб.
Довідково
Зазначається, що для обраннного президента США Дональда Трампа на підпис готують понад 100 указів з першого дня роботи в Білому домі. Вони стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій та низки інших політичних пріоритетів.
Нагадаємо
Ілон Маск очолить новий Департамент ефективності уряду (DOGE) та отримає офіс у комплексі Білого дому. Проект спрямований на скорочення державних витрат в адміністрації Трампа.