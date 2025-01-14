Маску збираються дати офіс у комплексі Білого дому - NYT

Ілон Маск, як очікується, використовуватиме офісні приміщення у комплексі Білого дому, на тлі того, як він запускає так званий Департамент ефективності уряду, який спрямований на скорочення державних витрат в адміністрації Дональда Трампа, з посиланням на два джерела, поінформовані про плани, повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Приміщення, яке, як очікується, використовуватиметься Маском, знаходиться в будівлі Виконавчого офісу Ейзенгауера, що примикає до Білого дому.

Це місце дозволить Маску, який володіє компаніями з мільярдами доларів у контрактах з федеральним урядом, продовжувати мати значний доступ до обраного президента Дональда Трампа, коли він вступить на посаду цього місяця, пише видання.

Маск обговорював із посадовими особами перехідної команди, яким буде його рівень доступу до Західного крила, але це залишилося неясним, за словами двох джерел, поінформованих про це питання. Співробітникам та іншим особам, які можуть вільно приходити і йти до Західного крила, зазвичай потрібна спеціальна перепустка.

Було незрозуміло, чи буде у Вівека Рамасвамі, партнера Маска з керівництва проектом, також офісне приміщення в будівлі Ейзенгауера.

Проект Маска-Рамасвамі називається Департаментом ефективності уряду, або DOGE, але це не "департамент" у сенсі Міністерства юстиції – офіційної, уповноваженої Конгресом частини уряду. Статус Маска та проект викликали безліч питань щодо правил для сторонніх, які допомагають здійснювати державну владу.

Наразі співробітники DOGE, як зазначається, працюють у вашингтонських офісах компанії SpaceX Маска.

Ще невідомо, наскільки великою буде команда Маска, а також яким буде його власний статус. Деякі посадові особи, які відповідають за перехід, припустили, що він може стати "спеціальним державним службовцем" - статус, який може бути оплачуваним або неоплачуваним та має більш гнучкі правила розкриття особистої фінансової інформації, ніж ті, які вимагаються від звичайних працівників.

За словами його союзників, пан Маск ще не визначився, чи прийме він статус і обов’язки спеціального державного службовця.

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