Маску собираются дать офис в комплексе Белого дома - NYT

Илон Маск, как ожидается, будет использовать офисные помещения в комплексе Белого дома, на фоне того, как он запускает так называемый Департамент эффективности правительства, который направлен на сокращение государственных расходов в администрации Дональда Трампа, со ссылкой на два источника, информированные о планах, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Помещение, которое, как ожидается, будет использоваться Маском, находится в здании Исполнительного офиса Эйзенхауэра, примыкающем к Белому дому.

Это место позволит Маску, который владеет компаниями с миллиардами долларов в контрактах с федеральным правительством, продолжать иметь значительный доступ к избранному президенту Дональду Трампу, когда он вступит в должность в этом месяце, пишет издание.

Маск обсуждал с должностными лицами переходной команды, каким будет его уровень доступа к Западному крылу, но это осталось неясным, по словам двух источников, информированных об этом вопросе. Сотрудникам и другим лицам, которые могут свободно приходить и уходить в Западное крыло, обычно требуется специальный пропуск.

Было непонятно, будет ли у Вивека Рамасвами, партнера Маска по руководству проектом, также офисное помещение в здании Эйзенхауэра.

Проект Маска-Рамасвами называется Департаментом эффективности правительства, или DOGE, но это не "департамент" в смысле Министерства юстиции - официальной, уполномоченной Конгрессом части правительства. Статус Маска и проект вызвали множество вопросов о правилах для посторонних, которые помогают осуществлять государственную власть.

Сейчас сотрудники DOGE, как отмечается, работают в вашингтонских офисах компании SpaceX Маска.

Еще неизвестно, насколько большой будет команда Маска, а также каким будет его собственный статус. Некоторые должностные лица, отвечающие за переход, предположили, что он может стать "специальным государственным служащим" - статус, который может быть оплачиваемым или неоплачиваемым и имеет более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных работников.

По словам его союзников, господин Маск еще не определился, примет ли он статус и обязанности специального государственного служащего.

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