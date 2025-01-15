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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил о создании нового агентства для сбора доходов из иностранных источников

Трамп заявил о создании нового агентства для сбора доходов из иностранных источников

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп планирует создать External Revenue Service 20 января, когда вступит в должность президента. Новое агентство будет заниматься сбором пошлин, налогов и других доходов из зарубежных источников.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что создаст новое государственное агентство под названием External Revenue Service ("Внешняя налоговая служба") для сбора пошлин, налогов и всех доходов из зарубежных источников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что планирует создать это агентство 20 января - в день, когда он официально вступит в должность президента во второй раз. 

Через мягкие и позорно слабые торговые соглашения американская экономика обеспечивала рост и процветание для всего мира, в то время как мы сами себя облагали налогами. Пора это изменить. Мы начнем заставлять тех, кто зарабатывает на нас в торговле, платить, наконец, свою справедливую долю,

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

Представители переходной команды Трампа пока не прокомментировали, как будет работать новое агентство. Трамп также не уточнил, заменит ли эта структура функции таможенной службы США (Customs and Border Protection), которая сейчас собирает пошлины, сборы и штрафы, или же функции Государственной налоговой службы IRS по сбору налогов с зарубежных корпораций и физических лиц.

Справочно

Отмечается, что для избранного президента США Дональда Трампа на подпись готовят более 100 указов с первого дня работы в Белом доме. Они будут касаться вопросов безопасности границ, депортаций и ряда других политических приоритетов.

Напомним

Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE) и получит офис в комплексе Белого дома. Проект направлен на сокращение государственных расходов в администрации Трампа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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