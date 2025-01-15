Трамп заявил о создании нового агентства для сбора доходов из иностранных источников

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что создаст новое государственное агентство под названием External Revenue Service ("Внешняя налоговая служба") для сбора пошлин, налогов и всех доходов из зарубежных источников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что планирует создать это агентство 20 января - в день, когда он официально вступит в должность президента во второй раз.

Через мягкие и позорно слабые торговые соглашения американская экономика обеспечивала рост и процветание для всего мира, в то время как мы сами себя облагали налогами. Пора это изменить. Мы начнем заставлять тех, кто зарабатывает на нас в торговле, платить, наконец, свою справедливую долю,