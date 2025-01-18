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Дональд Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства

Дональд Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства

Киев  •  УНН

 • 1349 просмотра

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Дональд Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства. Новый орган будет иметь до 20 членов и будет помогать правительству в формировании благоприятной политики для крипторынка.

Избранный президент США Дональд Трамп в первые дни своего президентства планирует издать указы о создании консультативного совета по криптовалютам, а также сделать криптовалюту приоритетом национальной политики.

Об этом сообщает Business AM, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, после того, как во время своей избирательной кампании, Трамп получил поддержку бизнесменов, он пообещал стать «крипто-президентом». Ожидается, что новоизбранный президент США издаст указ о создании консультативного совета по криптовалютам.

По информации, Трамп планирует издать указ о создании совета по криптовалютам, который будет помогать правительству консультировать правительство по вопросам практики, благоприятной для этого рынка. В состав этого органа может входить до 20 членов.

Советники Трампа также обсудили использование указа, чтобы заставить SEC, регулятора рынков капитала США, отменить правило 2022 года, известное как «SAB 121», которое привело бы к очень высоким затратам для компаний, особенно банков, владеющих криптовалютами. 

Кроме того, сообщается, что Дональд Трамп планирует сделать криптовалюту приоритетом национальной политики с помощью президентского этого указа. Такое решение поднимет криптовалюту до положения национального значения с первого дня президентства Трампа. Соответствующая расстановка приоритетов призвана обеспечить влияние и представительство представителей отрасли в правительстве.

Напомним  

Дональд Трамп планирует создать External Revenue Service 20 января, когда вступит в должность президента. Новое агентство будет заниматься сбором пошлин, налогов и других доходов из зарубежных источников. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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