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Мелания Трамп запускает новую криптовалюту $MELANIA

Мелания Трамп запускает новую криптовалюту $MELANIA

Киев  •  УНН

 • 8297 просмотра

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Первая леди США Мелания Трамп анонсировала выпуск собственной криптовалюты $MELANIA. Проект достиг капитализации в 4 миллиарда долларов за первые полчаса после запуска, в то время как мемкоин Трампа упал на 36%.

Первая леди США анонсировала выпуск новой криптовалюты, которая получила название $MELANIA. Об этом сообщает Мелания Трамп в X, передает УНН.

Детали

Данную новость также распространил новоизбранный президент США Дональд Трамп, добавив еще больше внимания к проекту, который за первые полчаса после запуска достиг рыночной капитализации в 4 миллиарда долларов.

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Тем временем на криптовалютных биржах цена мемкоина Трампа претерпела значительное снижение, достигнув падения на 36%.

Напомним,

Ранее Трамп запустил собственную криптовалюту, капитализация которой за несколько часов взлетела до $5,5 миллиарда.

Дональд Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства18.01.25, 19:12 • 33079 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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