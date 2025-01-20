Мелания Трамп запускает новую криптовалюту $MELANIA
Киев • УНН
Первая леди США Мелания Трамп анонсировала выпуск собственной криптовалюты $MELANIA. Проект достиг капитализации в 4 миллиарда долларов за первые полчаса после запуска, в то время как мемкоин Трампа упал на 36%.
Первая леди США анонсировала выпуск новой криптовалюты, которая получила название $MELANIA. Об этом сообщает Мелания Трамп в X, передает УНН.
Детали
Данную новость также распространил новоизбранный президент США Дональд Трамп, добавив еще больше внимания к проекту, который за первые полчаса после запуска достиг рыночной капитализации в 4 миллиарда долларов.
Тем временем на криптовалютных биржах цена мемкоина Трампа претерпела значительное снижение, достигнув падения на 36%.
Напомним,
Ранее Трамп запустил собственную криптовалюту, капитализация которой за несколько часов взлетела до $5,5 миллиарда.
Дональд Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства18.01.25, 19:12 • 33079 просмотров