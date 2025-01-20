Мелания Трамп запускает новую криптовалюту $MELANIA

Первая леди США анонсировала выпуск новой криптовалюты, которая получила название $MELANIA. Об этом сообщает Мелания Трамп в X, передает УНН.

Детали

Данную новость также распространил новоизбранный президент США Дональд Трамп, добавив еще больше внимания к проекту, который за первые полчаса после запуска достиг рыночной капитализации в 4 миллиарда долларов.

Тем временем на криптовалютных биржах цена мемкоина Трампа претерпела значительное снижение, достигнув падения на 36%.

Напомним,

Ранее Трамп запустил собственную криптовалюту, капитализация которой за несколько часов взлетела до $5,5 миллиарда.

Дональд Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства