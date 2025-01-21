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"Торшер чи Меланія Петрівна": як оцінили аутфіт першої леді США на інавгурації

Київ • УНН

 • 151123 перегляди

Образ Меланії Трамп на інавгурації президента США викликав хвилю мемів у соцмережах через незвичний костюм та капелюх. Користувачі порівнюють її вбрання з торшером, Асасіном та "Чорним плащем".

Асасін, кіт у чоботях та Клавдія Петрівна або як ще називали образ Меланії Трамп на інавгурації президента США.

УНН зібрав найсмішніші дописи про нову Першу леді США.

Соцмережі вибухнули мемами про образ Меланії Трамп на інавгурації її чоловіка 20 січня. Для такої урочистої події вона одягнула елегантний костюм від американського дизайнера Adam Lippes з капелюшком.

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Фанати ж порівнюють такий аутфіт з: торшером, костюмом Zorro,  образом "Чорного плаща", Асасіном та іншими смішними назвами. 

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Меланія буквально використовує цей капелюх для самооборони від Трампа

- пишуть у соцмережі Х.

Жартують, що саме капелюх "врятував Меланію" від  "повітряного поцілунку" з Трампом.

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Нагадаємо 

Дональд і Меланія Трампи ввійшли в криптовалютний світ із запуском власних мемкоїнів $TRUMP і $MELANIA, які створені на блокчейні Solana.

Лише за кілька днів капіталізація цих активів перевищила $14 мільярдів, що вже вдвічі більше за статки самого Дональда Трампа. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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