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Мемкоїни Дональда і Меланії Трамп: новий тренд крипторинку

Мемкоїни Дональда і Меланії Трамп: новий тренд крипторинку

Київ • УНН

 • 200726 перегляди

Мемкоїни Дональда і Меланії Трампів стали сенсацією крипторинку, вражаючи капіталізацією, що перевищує статки їхніх засновників. Запущені на блокчейні Solana, $TRUMP і $MELANIA швидко набули популярності, демонструючи унікальні можливості крипторинку, але залишаються високоризикованими активами, які більше підходять для спекуляцій, ніж для стабільних інвестицій.

Дональд і Меланія Трампи ввійшли в криптовалютний світ із запуском власних мемкоїнів $TRUMP і $MELANIA, які створені на блокчейні Solana. Лише за кілька днів капіталізація цих активів перевищила $14 мільярдів, що вже вдвічі більше за статки самого Дональда Трампа. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка застерігає, що мемкоїни - це емоційний тренд, що несе високі ризики, особливо для довгострокових інвестицій, пише УНН.

Капіталізація мемкоїнів перевищує статки їхніх засновників

У перші години після запуску капіталізація $MELANIA сягнула $1,9 мільярда, а уже за кілька днів перевищила $4 мільярди. Мемкоїн $TRUMP, запущений раніше, досяг капіталізації $10,7 мільярда, що більш ніж у два рази перевищує особисті статки Дональда Трампа, які Forbes оцінює у $5,2 мільярда.

"Цей феномен підкреслює унікальність крипторинку, де цифровий актив, створений на базі бренду відомої особистості, може мати вищу капіталізацію, ніж реальні статки цієї особи, накопичені за все життя", - зазначила Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН.

Новий тренд серед лідерів ринку

Запуск мемкоїнів Дональда і Меланії Трампів вже викликав хвилю обговорень у криптоспільноті. Олена Сосєдка припускає, що це може започаткувати новий тренд серед світових лідерів і впливових осіб.

"У найближчому майбутньому ми можемо побачити запуск мемкоїнів від інших відомих фігур, які будуть намагатися використати свої імена та популярність для створення подібних цифрових активів", - додала фінтехексперт.

Особливості мемкоїнів

Вона пояснює, що мемкоїни, такі як $MELANIA та $TRUMP, базуються на емоційному інтересі та популярності бренду, а не на внутрішній економічній цінності. "Їхній успіх залежить від здатності залишатися в центрі уваги аудиторії через медіа та маркетинг. Однак через високу волатильність такі активи залишаються вкрай ризикованими для інвестицій", - пояснила Олена Сосєдка.

Експертка попереджає, що інвесторам слід уважно зважувати ризики перед вкладенням у мемкоїни. Вони підходять більше для короткострокових спекуляцій, ніж для довгострокових інвестицій.

"Мемкоїни Трампів є яскравим прикладом, як відомі імена можуть трансформуватися у цифрові активи з вражаючою капіталізацією, але інвесторам слід пам’ятати про їхню нестабільність", - зазначила Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Раніше Олена Сосєдка розповіла, на що звернути увагу при інвестуванні в мемкоїни.

Додамо

УНН опублікував серію публікацій, у якій розповів про цифрові валюти та їх можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці

Шостий матеріал:  Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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