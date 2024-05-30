Крипта для чайників. Частина 5. Холодні та гарячі гаманці

Криптовалюта-одна з найпопулярніших технологій інвестування та зберігання накопичених коштів. Але, як і паперові гроші або коштовності, криптомонети можуть вкрасти або їх можна втратити. Співзасновниця першої в Україні Фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла УНН про те, які є варіанти зберігання крипти і в чому різниця між холодними і гарячими гаманцями.

Гарячі гаманці: зручність та ризик

Гаманці, які завжди підключені до Інтернету називають "гарячими". Вони включають в себе онлайн-гаманці, мобільні і десктопні гаманці.

Їх переваги полягають в тому, що вони зручні для щоденних операцій. Гарячі гаманці дозволяють швидко і легко здійснювати транзакції, що робить їх ідеальними для трейдерів і тих, хто часто використовує криптовалюта в повсякденному житті.

Однак постійне підключення до Інтернету робить їх більш вразливими до хакерів та вірусів. "Якщо ви зберігаєте великі суми, це може бути ризиковано", - підкреслила Олена Сосєдка.

Приклади гарячих гаманців: Coinbase, Blockchain.info, Trust Wallet, Exodus.

Холодні гаманці: безпека перш за все

Якщо ж ви переживаєте, що хакери можуть вкрасти ваші заощадження і не плануєте активно користуватися криптою, то вам, за словами Олени Сосєдки, підійдуть "холодні" гаманці, адже вони, навпаки, не підключені до Інтернету. Це можуть бути апаратні гаманці або зовнішні накопичувачі.

Головною перевагою "холодного" зберігання криптовалют є високий рівень безпеки. "Ваші кошти захищені від онлайн-загроз, так як вони не схильні до атак хакерів", - зазначила Олена Сосєдка.

Однак "холодні" гаманці менш зручні для оперативних транзакцій. Оскільки вони вимагають фізичного зберігання, їх можна втратити або пошкодити.

Приклади холодних гаманців: Ledger, Trezor, USB-накопичувачі.

"Вибір між гарячим і холодним гаманцем залежить від ваших потреб. Якщо ви активно торгуєте і часто здійснюєте транзакції, гарячий гаманець може бути зручнішим. Для довгострокового зберігання великих сум, я б рекомендувала використовувати холодний гаманець", - зазначила Олена Сосєдка.

Втрата коштів через втрату пароля

Ми неодноразово чули про те, наскільки важливо зберігати паролі і приватні ключі. Напевно, кожен з нас хоча б раз забував пароль або пін-код карти. Однак у світі криптовалюти-це непростимо. Ось кілька яскравих прикладів, які можуть служити уроком:

1. Програміст Стефан Томас втратив доступ до 7002 біткоїнів через забутий пароль від свого IronKey. Його кошти на сьогоднішній день коштують сотні мільйонів доларів, але він все ще не може їх отримати.

2. IT-фахівець Джеймс Гауеллс викинув жорсткий диск із 7500 біткоїнами на смітник. Після усвідомлення своєї помилки він безуспішно намагався знайти жорсткий диск, вартість якого зараз також становить мільйони доларів.

3. Співзасновник журналу Wired Марк Фраунфельдер втратив доступ до свого апаратного гаманця після того, як загубив листок паперу із записаним паролем. Він провів місяці, намагаючись відновити доступ до своїх коштів, і врешті-решт йому це вдалося завдяки підказці до пароля, яку він згадав.

4. Барбадоський підприємець Габріель Абед втратив доступ до 800 біткоїнів через стрибок напруги, який пошкодив його комп'ютер. У нього не було резервної копії приватного ключа, і відключення ПК призвело до того, що він втратив десятки мільйонів доларів.

5. Американський криптодослідник Вірджіл Гріффіт випадково видалив файл із приватними ключами і втратив доступ до більш ніж 200 ефіріумів.

"Безпека у світі криптовалют - це насамперед відповідальність користувача. Правильний вибір гаманця та надійне зберігання паролів - це основні кроки до збереження ваших коштів", - резюмувала Олена Сосєдка.

У наступній частині "Крипти для чайників" ми обговоримо безпеку під час використання криптовалютних бірж та обмінників.

Нагадаємо

УНН розпочав серію публікацій, в якій розповідатиме про цифрові валюти та їх можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюта - блокчейну: "Скрипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал-халвінгу биткоина: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал:"Крипта для чайників". Частина 3: Покрокова інструкція, як купити кріптомонету.

Четвертий матеріал: Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності