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Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Киев  •  УНН

 • 23570 просмотра

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Мемкоины Дональда и Мелании Трампов стали сенсацией крипторынка, впечатляя капитализацией, превышающей состояние их основателей. Запущенные на блокчейне Solana, $TRUMP и $MELANIA быстро обрели популярность, демонстрируя уникальные возможности крипторынка, но остаются высокорискованными активами, которые больше подходят для спекуляций, чем для стабильных инвестиций.

Дональд и Мелания Трампы вошли в криптовалютный мир с запуском собственных мемоинов $TRUMP и $MELANIA, которые созданы на блокчейне Solana. Всего за несколько дней капитализация этих активов превысила $14 миллиардов, что уже вдвое больше состояния самого Дональда Трампа. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка предостерегает, что мемкоины - это эмоциональный тренд, несущий высокие риски, особенно для долгосрочных инвестиций, пишет УНН.

Капитализация мемокоинов превышает состояние их основателей

В первые часы после запуска капитализация $MELANIA достигла $1,9 миллиарда, а уже через несколько дней превысила $4 миллиарда. Мемкоин $TRUMP, запущенный ранее, достиг капитализации $10,7 миллиарда, что более чем в два раза превышает личное состояние Дональда Трампа, которое Forbes оценивает в $5,2 миллиарда.

"Этот феномен подчеркивает уникальность крипторынка, где цифровой актив, созданный на базе бренда известной личности, может иметь более высокую капитализацию, чем реальное состояние этого лица, накопленное за всю жизнь", - отметила Елена Соседка в эксклюзивном комментарии УНН.

Новый тренд среди лидеров рынка

Запуск мемкоинов Дональда и Мелании Трампов уже вызвал волну обсуждений в криптосообществе. Елена Соседка предполагает, что это может положить начало новому тренду среди мировых лидеров и влиятельных лиц.

"В ближайшем будущем мы можем увидеть запуск мемкоинов от других известных фигур, которые будут пытаться использовать свои имена и популярность для создания подобных цифровых активов", - добавила финтехэксперт.

Особенности мемкоинов

Она объясняет, что мемкоины, такие как $MELANIA и $TRUMP, базируются на эмоциональном интересе и популярности бренда, а не на внутренней экономической ценности. "Их успех зависит от способности оставаться в центре внимания аудитории через медиа и маркетинг. Однако из-за высокой волатильности такие активы остаются крайне рискованными для инвестиций", - пояснила Елена Соседка.

Эксперт предупреждает, что инвесторам следует внимательно взвешивать риски перед вложением в мемкоины. Они подходят больше для краткосрочных спекуляций, чем для долгосрочных инвестиций.

"Мемкоины Трампов являются ярким примером, как известные имена могут трансформироваться в цифровые активы с впечатляющей капитализацией, но инвесторам следует помнить об их нестабильности", - отметила Елена Соседка.

Напомним

Ранее Елена Соседка рассказала, на что обратить внимание при инвестировании в мемкоины.

Добавим

УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Шестой материал:  Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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