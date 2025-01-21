«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации
Киев • УНН
Образ Мелании Трамп на инаугурации президента США вызвал волну мемов в соцсетях из-за необычного костюма и шляпы. Пользователи сравнивают ее наряд с торшером, Асасином и «Черным плащом».
Асасин, кот в сапогах и Клавдия Петровна или как еще называли образ Мелании Трамп на инаугурации президента США.
УНН собрал самые смешные сообщения о новой Первой леди США.
Соцсети взорвались мемами об образе Мелании Трамп на инаугурации ее мужа 20 января. Для такого торжественного события она надела элегантный костюм от американского дизайнера Adam Lippes со шляпкой.
Фанаты же сравнивают такой аутфит с: торшером, костюмом Zorro, образом "Черного плаща", Асасином и другими смешными названиями.
Мелания буквально использует эту шляпу для самообороны от Трампа
Шутят, что именно шляпа "спасла Меланию" от "воздушного поцелуя" с Трампом.
Напомним
Дональд и Мелания Трампы вошли в криптовалютный мир с запуском собственных мемкоинов $TRUMP и $MELANIA, которые созданы на блокчейне Solana.
Всего за несколько дней капитализация этих активов превысила $14 миллиардов, что уже вдвое больше состояния самого Дональда Трампа.