Украина вернула с оккупированных территорий группу детей и юношу, которого хотели мобилизовать в армию рф

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу детей. Также удалось спасти юношу, которому угрожала мобилизация в армию россии, пишет УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

... удалось спасти с временно оккупированных территорий группу украинских детей. 15-летняя девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и избивали, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав. Еще двое спасенных — 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения российской школы

Глава ОП также сообщил, что на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть юношу, которого оккупанты хотели забрать в свою армию.

17-летний парень, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу несмотря на юный возраст. Благодарен команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех детей