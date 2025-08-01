Украина вернула с оккупированных территорий группу детей и юношу, которого хотели мобилизовать в армию рф
Киев • УНН
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении группы детей, среди которых 15-летняя девушка, которую травили за проукраинскую позицию, и 4-летняя девочка с 8-летним братом. Также возвращен 17-летний юноша, которому грозила мобилизация в российскую армию.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу детей. Также удалось спасти юношу, которому угрожала мобилизация в армию россии, пишет УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.
... удалось спасти с временно оккупированных территорий группу украинских детей. 15-летняя девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и избивали, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав. Еще двое спасенных — 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения российской школы
Глава ОП также сообщил, что на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть юношу, которого оккупанты хотели забрать в свою армию.
17-летний парень, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу несмотря на юный возраст. Благодарен команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех детей
Дополнение
российские власти в Аскании-Новой принуждают родителей оформлять паспорта РФ, иначе угрожают лишить их родительских прав и изъять детей. Без российского паспорта также невозможно пройти блокпост, получить медицинскую помощь и избежать мобилизации.
На временно оккупированные территории Украины прибыли сотни пропагандистов из РФ, которые будут работать в детских лагерях. Их цель – уничтожение самоидентификации украинских детей через пропагандистские лекции и навязывание российских идеологем.