Украина вернула с оккупированных территорий группу детей и юношу, которого хотели мобилизовать в армию рф

$41.710.05
47.750.40
ukenru
17:22 • 8026 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
14:20 • 39710 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:02 • 49249 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 33432 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 48347 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 106835 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 62868 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 153043 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 149971 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 130764 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
50%
748мм
Популярные новости
Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф1 августа, 10:54 • 53853 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 55403 просмотра
Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин1 августа, 11:58 • 21792 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде13:00 • 36333 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации14:05 • 35328 просмотра
публикации
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:20 • 39792 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации14:05 • 36105 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
14:02 • 49322 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 56208 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 106879 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде13:00 • 36968 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 68685 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 146842 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 183041 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 240179 просмотра
Актуальное
Truth Social
Ан-178
Ми-24
Антонов Ан-225 Мрия
Ми-8

Украина вернула с оккупированных территорий группу детей и юношу, которого хотели мобилизовать в армию рф

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении группы детей, среди которых 15-летняя девушка, которую травили за проукраинскую позицию, и 4-летняя девочка с 8-летним братом. Также возвращен 17-летний юноша, которому грозила мобилизация в российскую армию.

Украина вернула с оккупированных территорий группу детей и юношу, которого хотели мобилизовать в армию рф

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу детей. Также удалось спасти юношу, которому угрожала мобилизация в армию россии, пишет УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

... удалось спасти с временно оккупированных территорий группу украинских детей. 15-летняя девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и избивали, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав. Еще двое спасенных — 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения российской школы 

- отметил Ермак.

Глава ОП также сообщил, что на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть юношу, которого оккупанты хотели забрать в свою армию.

17-летний парень, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу несмотря на юный возраст. Благодарен команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех детей 

- сообщил глава ОП.

Дополнение

российские власти в Аскании-Новой принуждают родителей оформлять паспорта РФ, иначе угрожают лишить их родительских прав и изъять детей. Без российского паспорта также невозможно пройти блокпост, получить медицинскую помощь и избежать мобилизации.

На временно оккупированные территории Украины прибыли сотни пропагандистов из РФ, которые будут работать в детских лагерях. Их цель – уничтожение самоидентификации украинских детей через пропагандистские лекции и навязывание российских идеологем.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Telegram
Андрій Єрмак
Украина