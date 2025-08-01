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Україна повернула з окупованих територій групу дітей та юнака, якого хотіли мобілізувати до армії рф

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення групи дітей, серед яких 15-річна дівчина, яку цькували за проукраїнську позицію, та 4-річна дівчинка з 8-річним братом. Також повернуто 17-річного юнака, якому загрожувала мобілізація до російської армії.

Україна повернула з окупованих територій групу дітей та юнака, якого хотіли мобілізувати до армії рф

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей. Також вдалося врятувати юнака, якому загрожувала мобілізація до армії росії, пише УНН з посиланням на допис Єрмака в Telegram.

... вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій групу українських дітей. 15-річна дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку, відстоюючи свою проукраїнську позицію. За це її жорстоко цькували та били, а вчителі писали доноси та погрожували матері позбавленням батьківських прав. Ще двоє врятованих — 4-річна дівчинка та її 8-річний брат. Їхній родині погрожували відібрати дітей за відмову від відвідування російської школи 

- зазначив Єрмак.

Глава ОП також повідомив, що на підконтрольну територію України вдалося повернути юнака, якого окупанти хотіли забрати в свою армію.

17-річний хлопець, який ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії, адже йому вже видали повістку, а кількох однокласників уже призвали на службу попри юний вік. Вдячний команді Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей 

- повідомив глава ОП.

Доповнення

російська влада в Асканії-Новій примушує батьків оформлювати паспорти рф, інакше погрожує позбавити їх батьківських прав та вилучити дітей. Без російського паспорта також неможливо пройти блокпост, отримати медичну допомогу та уникнути мобілізації.

На тимчасово окуповані території України прибули сотні пропагандистів з рф, які працюватимуть у дитячих таборах. Їхня мета – знищення самоідентифікації українських дітей через пропагандистські лекції та нав'язування російських ідеологем.

Павло Зінченко

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Андрій Єрмак
Україна