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На ТОТ Херсонщини батьків змушують отримувати паспорти рф під загрозою відібрати дітей

Київ • УНН

 • 64 перегляди

російська влада в Асканії-Новій примушує батьків оформлювати паспорти рф, інакше погрожує позбавити їх батьківських прав та вилучити дітей. Без російського паспорта також неможливо пройти блокпост, отримати медичну допомогу та уникнути мобілізації.

На ТОТ Херсонщини батьків змушують отримувати паспорти рф під загрозою відібрати дітей

В окупованому селищі Асканія-Нова на Херсонщині російська влада примусово змушує батьків оформлювати паспорти рф - інакше погрожує позбавити їх батьківських прав. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

За словами начальника ВА Івана Дударя, відмова від отримання паспорта загрожує позбавленням батьківських прав і вилученням дітей.

Крім того, без російського паспорта люди не можуть:

  • пройти блокпост;
    • отримати медичну допомогу;
      • уникнути мобілізації.

        "Це - не документи. Це знаряддя терору", - додав Дудар.

        Нагадаємо

        На тимчасово окуповані території України прибули сотні пропагандистів з рф, які працюватимуть у дитячих таборах. Їхня мета – знищення самоідентифікації українських дітей через пропагандистські лекції та нав'язування російських ідеологем.

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        Ольга Розгон

        СуспільствоВійна
        Асканія-Нова
        Херсонська область