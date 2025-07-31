На ТОТ Херсонщини батьків змушують отримувати паспорти рф під загрозою відібрати дітей
Київ • УНН
російська влада в Асканії-Новій примушує батьків оформлювати паспорти рф, інакше погрожує позбавити їх батьківських прав та вилучити дітей. Без російського паспорта також неможливо пройти блокпост, отримати медичну допомогу та уникнути мобілізації.
В окупованому селищі Асканія-Нова на Херсонщині російська влада примусово змушує батьків оформлювати паспорти рф - інакше погрожує позбавити їх батьківських прав. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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За словами начальника ВА Івана Дударя, відмова від отримання паспорта загрожує позбавленням батьківських прав і вилученням дітей.
Крім того, без російського паспорта люди не можуть:
- пройти блокпост;
- отримати медичну допомогу;
- уникнути мобілізації.
"Це - не документи. Це знаряддя терору", - додав Дудар.
Нагадаємо
На тимчасово окуповані території України прибули сотні пропагандистів з рф, які працюватимуть у дитячих таборах. Їхня мета – знищення самоідентифікації українських дітей через пропагандистські лекції та нав'язування російських ідеологем.
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