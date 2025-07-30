Окупанти на Донбасі борються з вивісками, ігноруючи гуманітарну катастрофу - ЦНС
Київ • УНН
На окупованому Донбасі окупанти зосереджені на зміні вивісок, забороняючи українську та англійську мови, тоді як регіон страждає від гуманітарної катастрофи. Місцеві жителі стикаються з браком води, ліків та проблемами зі сміттям.
На тимчасово окупованих територіях Донбасу окупанти борються з вивісками, а не з гуманітарною катастрофою. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у тимчасово окупованому Донбасі - гуманітарне лихо: вода подається раз на три дні по кілька годин, ліків не вистачає, сміття не вивозиться. Але замість вирішувати ці проблеми - окупанти змінюють таблички.
З вересня 2025 року так званий "центр мой бизнес" пропонує підприємцям "допомогу" в заміні українських і англомовних вивісок. А з 1 березня 2026 року новий закон рф офіційно забороняє "ненормативні" назви. Забороняють українську мову, англіцизми, навіть іноземні бренди
Там додають, що поки місцеві виживають без базових послуг, росіяни займаються "захистом мови".
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В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають за графіком - лише 3 години раз на 3 доби. Куратори з рф визнали проблему, але враження, що її вирішення не узгоджено.
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