Окупанти на Донбасі борються з вивісками, ігноруючи гуманітарну катастрофу - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донбасу окупанти борються з вивісками, а не з гуманітарною катастрофою. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Донбасі - гуманітарне лихо: вода подається раз на три дні по кілька годин, ліків не вистачає, сміття не вивозиться. Але замість вирішувати ці проблеми - окупанти змінюють таблички.

З вересня 2025 року так званий "центр мой бизнес" пропонує підприємцям "допомогу" в заміні українських і англомовних вивісок. А з 1 березня 2026 року новий закон рф офіційно забороняє "ненормативні" назви. Забороняють українську мову, англіцизми, навіть іноземні бренди