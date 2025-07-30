Оккупанты на Донбассе борются с вывесками, игнорируя гуманитарную катастрофу - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированном Донбассе оккупанты сосредоточены на смене вывесок, запрещая украинский и английский языки, в то время как регион страдает от гуманитарной катастрофы. Местные жители сталкиваются с нехваткой воды, лекарств и проблемами с мусором.
На временно оккупированных территориях Донбасса оккупанты борются с вывесками, а не с гуманитарной катастрофой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на временно оккупированном Донбассе - гуманитарное бедствие: вода подается раз в три дня по несколько часов, лекарств не хватает, мусор не вывозится. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы - оккупанты меняют таблички.
С сентября 2025 года так называемый "центр мой бизнес" предлагает предпринимателям "помощь" в замене украинских и англоязычных вывесок. А с 1 марта 2026 года новый закон РФ официально запрещает "ненормативные" названия. Запрещают украинский язык, англицизмы, даже иностранные бренды
Там добавляют, что пока местные выживают без базовых услуг, россияне занимаются "защитой языка".
Напомним
В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают по графику - всего 3 часа раз в 3 суток. Кураторы из РФ признали проблему, но впечатление, что ее решение не согласовано.
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