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Оккупанты на Донбассе борются с вывесками, игнорируя гуманитарную катастрофу - ЦНС

Киев • УНН

 • 240 просмотра

На оккупированном Донбассе оккупанты сосредоточены на смене вывесок, запрещая украинский и английский языки, в то время как регион страдает от гуманитарной катастрофы. Местные жители сталкиваются с нехваткой воды, лекарств и проблемами с мусором.

Оккупанты на Донбассе борются с вывесками, игнорируя гуманитарную катастрофу - ЦНС

На временно оккупированных территориях Донбасса оккупанты борются с вывесками, а не с гуманитарной катастрофой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на временно оккупированном Донбассе - гуманитарное бедствие: вода подается раз в три дня по несколько часов, лекарств не хватает, мусор не вывозится. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы - оккупанты меняют таблички.

С сентября 2025 года так называемый "центр мой бизнес" предлагает предпринимателям "помощь" в замене украинских и англоязычных вывесок. А с 1 марта 2026 года новый закон РФ официально запрещает "ненормативные" названия. Запрещают украинский язык, англицизмы, даже иностранные бренды

- указывают в ЦНС.

Там добавляют, что пока местные выживают без базовых услуг, россияне занимаются "защитой языка".

Напомним

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают по графику - всего 3 часа раз в 3 суток. Кураторы из РФ признали проблему, но впечатление, что ее решение не согласовано.

В Донецке задержали десятиклассника по подозрению в сотрудничестве с "террористической организацией"01.07.25, 02:52 • 1996 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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