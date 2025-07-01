В Донецке задержали десятиклассника по подозрению в сотрудничестве с "террористической организацией"

Ученика 10 класса из Донецка подозревают в связях с "российским добровольческим корпусом", признанным в РФ террористической организацией. По данным следствия, в 2024 году подросток написал на стене подъезда "Слава РДК", вел телеграм-канал с критикой российской армии и якобы передавал украинской разведке координаты военных объектов в "ДНР". Его задержали, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Ученика 10 класса из Донецка подозревают в участии в "террористической организации". В 2024 году тогда еще 16-летний Валентин Ц. якобы написал в "бот РДК" и согласился вступить в формирование. Выполняя задание "кураторов", подросток написал маркером на стене в подъезде "Слава РДК". Через несколько дней его задержали", - говорится в сообщении.

До этого, как считают силовики, школьник вел ТГ-канал "Донецкий сахар", где "дискредитировал" российскую армию и собирал информацию о военных.

Также парня обвиняют в том, что он якобы на постоянной основе отправлял украинской разведке координаты военных объектов. Всего подросток, по данным источников, мог выдать расположение пяти воинских частей, координаты систем ПВО и места дислокации российских военных в "ДНР".

Дополнение

Ранее российский суд впервые признал, что ФСБ под видом украинцев провоцирует россиян на отправку координат военных объектов и сведений, содержащих "информацию, которая создает условия для причинения вреда безопасности Российской Федерации". Таким образом в России возбуждаются "десятки, а возможно и сотни" уголовных дел о "госизмене" и "конфиденциальном сотрудничестве".

Украинские подростки для российских диверсий: правоохранительные органы задержали более 700 человек в рамках противодействия планам ФСБ - FT