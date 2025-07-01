У Донецьку затримали десятикласника за підозрою у співпраці з "терористичною організацією"
Київ • УНН
У Донецьку десятикласника підозрюють у зв'язках із "російським добровольчим корпусом". Його затримали за звинуваченнями у передачі координат військових об'єктів ЗСУ.
Учня 10 класу з Донецька підозрюють у зв’язках із "російським добровольчим корпусом", визнаним в рф терористичною організацією. За даними слідства, у 2024 році підліток написав на стіні під’їзду "Слава РДК", вів телеграм-канал із критикою російської армії та нібито передавав українській розвідці координати військових об’єктів у "днр". Його затримали, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
"Учня 10 класу із Донецька підозрюють в участі у "терористичній організації". 2024 року тоді ще 16-річний Валентин Ц. нібито написав у "бот РДК" і погодився вступити у формування. Виконуючи завдання "кураторів", підліток написав маркером на стіні у під'їзді "Слава РДК". За кілька днів його затримали", - ідеться у дописі.
До цього, як вважають силовики, школяр вів ТГ-канал "Донецький цукор", де "дискредитував" російську армію та збирав інформацію про військових.
Також хлопця звинувачують у тому, що він начебто на постійній основі відправляв українській розвідці координати військових об'єктів. Загалом підліток, за даними джерел, міг видати розташування п'яти військових частин, координати систем ППО та місця дислокації російських військових у "днр".
Доповнення
Раніше російський суд вперше визнав, що фсб під виглядом українців провокує росіян на відправку координат військових об'єктів та відомостей, які містять "інформацію, яка створює умови для заподіяння шкоди безпеці російської федерації". Таким чином у осії порушуються "десятки, а можливо і сотні" кримінальних справ про "держзраду" та "конфіденційну співпрацю".
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