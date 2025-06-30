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Українські підлітки для російських диверсій: у протидії планам фсб правоохоронці затримали понад 700 осіб - FT

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Російські спецслужби вербують українських підлітків для шпигунства, пропонуючи гроші за виконання завдань. СБУ затримала понад 700 осіб, причетних до шпигунства, з них близько 175 неповнолітні.

Українські підлітки для російських диверсій: у протидії планам фсб правоохоронці затримали понад 700 осіб - FT

У фокусі російських спецслужб - підлітки, що мають фінансові труднощі чи просто "прагнуть заробити достатньо грошей на новий айфон". Представників відповідних категорій агенти рф намагаються долучити до різних завдань, серед яких - фотографування позицій українських військ.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

З деяких українських підлітків агенти ФСБ намагаються готувати шпигунів і диверсантів, пропонуючи "завдання" і гроші у месенджерах

- про це пише Financial Times.

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив FT, що з весни минулого року відомство заарештувало понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів та змов з метою вибухів, організованих дистанційно агентами російської розвідки. З них близько 175 – або близько 25 відсотків – були молодші 18 років.

Неповнолітні не можуть передбачити наслідки своїх дій", що робить їх особливо вразливими до російського вербування

- сказав Дехтяренко.

Наслідки були серйозними, навіть смертельними. За його словами, російська кампанія "почалася минулої весни з підпалів вагонів [та] електричних вузлів вздовж залізниці". Потім вони "вдосконалили свою стратегію і почали підпалювати призовні пункти". На початку 2025 року, за речника СБУ, спецслужби рф "перейшли до використання українців як терористів-смертників".

Інструменти у соцмережах

Станом на кінець травня близько 50 українських неповнолітніх повідомили про спроби підкупу через месенджери, за даними ювенальної поліції України, яка бере участь в інформаційній кампанії.

Канали вербування діють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з привабливими пропозиціями швидких і легких грошей.

- наголошує FT.

Оператори надають координати та інструкції, починаючи від фотографування військових об'єктів або систем протиповітряної оборони до встановлення вибухових пристроїв або проведення підпалів енергетичної інфраструктури та пунктів вербування.

Обіцяні виплати коливаються від 100 до 1000 доларів

- пише видання.

Проблема серйозна, тому українська влада розпочала загальнонаціональну інформаційну кампанію. З метою попередження, розповсюджуються матеріали у масових текстових повідомленнях, а також на білбордах уздовж автомагістралей, у пасажаирському транспорті у режимі повтору.

Щоб запобгіти спробам саботу, розповсюджуються відеоматеріали, що спрямовані на підвищення обізнаності підлітків. Мета - навчити підлітків, "як не потрапити в пастку і бути на крок попереду" ФСБ.

- ідеться у матеріалі газети.

Агенти СБУ також були запрошені до шкіл, щоб навчити дітей розпізнавати російські спроби їхньої обробки. Гасло кампанії спрямоване на те, щоб перевернути сценарій на користь москви: "Не пали своїх! Спалюй ворога!"

Нагадаємо

Поліція та СБУ викрили групу підлітків 15-16 років, які збирали розвідувальну інформацію для ФСБ через телеграм-канал. Учасників затримали під час фотографування об'єктів ППО, одному з них загрожує довічне ув'язнення.

В Національній поліції спостерігають зменшення залучення дітей до вербування росіянами. До органів Нацполіції звернулися майже 50 дітей, які повідомляють, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів автомобілів військовослужбовців, будівель держорганів та органів місцевого тощо.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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