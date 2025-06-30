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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times
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Спецслужбы РФ пытаются привлечь украинских подростков для шпионажа и диверсионных актов - FT

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Российские спецслужбы вербуют украинских подростков для шпионажа, предлагая деньги за выполнение заданий. СБУ задержала более 700 человек, причастных к шпионажу, из них около 175 несовершеннолетних.

Спецслужбы РФ пытаются привлечь украинских подростков для шпионажа и диверсионных актов - FT

В центре внимания российских спецслужб - подростки, испытывающие финансовые трудности или просто "желающие заработать достаточно денег на новый айфон". Представителей соответствующих категорий агенты РФ пытаются привлечь к различным задачам, среди которых - фотографирование позиций украинских войск.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Из некоторых украинских подростков агенты ФСБ пытаются готовить шпионов и диверсантов, предлагая "задания" и деньги в мессенджерах

- об этом пишет Financial Times.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил FT, что с весны прошлого года ведомство арестовало более 700 человек, причастных к шпионажу, поджогам и заговорам с целью взрывов, организованных дистанционно агентами российской разведки. Из них около 175 – или около 25 процентов – были моложе 18 лет.

Несовершеннолетние не могут предсказать последствия своих действий, что делает их особенно уязвимыми к российской вербовке

- сказал Дехтяренко.

Последствия были серьезными, даже смертельными. По его словам, российская кампания "началась прошлой весной с поджогов вагонов [и] электрических узлов вдоль железной дороги". Затем они "усовершенствовали свою стратегию и начали поджигать призывные пункты". В начале 2025 года, по словам представителя СБУ, спецслужбы РФ "перешли к использованию украинцев как террористов-смертников".

Инструменты в соцсетях

По состоянию на конец мая около 50 украинских несовершеннолетних сообщили о попытках подкупа через мессенджеры, по данным ювенальной полиции Украины, участвующей в информационной кампании.

Каналы вербовки действуют по схожей схеме: анонимный пользователь обращается к молодежи через Telegram, Discord, WhatsApp или Viber с привлекательными предложениями быстрых и легких денег.

- подчеркивает FT.

Операторы предоставляют координаты и инструкции, начиная от фотографирования военных объектов или систем противовоздушной обороны до установки взрывных устройств или проведения поджогов энергетической инфраструктуры и пунктов вербовки.

Обещанные выплаты колеблются от 100 до 1000 долларов

- пишет издание.

Проблема серьезная, поэтому украинские власти начали общенациональную информационную кампанию. С целью предупреждения, распространяются материалы в массовых текстовых сообщениях, а также на билбордах вдоль автомагистралей, в пассажирском транспорте в режиме повтора.

Чтобы предотвратить попытки саботажа, распространяются видеоматериалы, направленные на повышение осведомленности подростков. Цель - научить подростков, "как не попасть в ловушку и быть на шаг впереди" ФСБ.

- говорится в материале газеты.

Агенты СБУ также были приглашены в школы, чтобы научить детей распознавать российские попытки их обработки. Лозунг кампании направлен на то, чтобы перевернуть сценарий в пользу Москвы: "Не пали своих! Сжигай врага!"

Напомним

Полиция и СБУ разоблачили группу подростков 15-16 лет, которые собирали разведывательную информацию для ФСБ через телеграм-канал. Участников задержали во время фотографирования объектов ПВО, одному из них грозит пожизненное заключение.

В Национальной полиции наблюдается уменьшение вовлечения детей в вербовку россиянами. В органы Нацполиции обратились почти 50 детей, которые сообщают, что к ним через мессенджеры и социальные сети обратились неизвестные лица с вымышленных аккаунтов, которые агитировали к совершению поджогов автомобилей военнослужащих, зданий госорганов и органов местного самоуправления и т.д.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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