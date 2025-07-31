На временно оккупированной территории Херсонщины родителей заставляют получать паспорта рф под угрозой отобрать детей
Киев • УНН
российские власти в Аскании-Новой принуждают родителей оформлять паспорта рф, иначе угрожают лишить их родительских прав и изъять детей. Без российского паспорта также невозможно пройти блокпост, получить медицинскую помощь и избежать мобилизации.
В оккупированном поселке Аскания-Нова на Херсонщине российские власти принудительно заставляют родителей оформлять паспорта рф - иначе угрожают лишить их родительских прав. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
По словам начальника ВА Ивана Дударя, отказ от получения паспорта грозит лишением родительских прав и изъятием детей.
Кроме того, без российского паспорта люди не могут:
- пройти блокпост;
- получить медицинскую помощь;
- избежать мобилизации.
"Это - не документы. Это орудие террора", - добавил Дударь.
Напомним
На временно оккупированные территории Украины прибыли сотни пропагандистов из рф, которые будут работать в детских лагерях. Их цель – уничтожение самоидентификации украинских детей через пропагандистские лекции и навязывание российских идеологем.
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