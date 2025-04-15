росіяни імітують туризм на окупованих територіях України - Центр нацспротиву

Російські окупаційні війська привозять робітників з рф та Криму до окупованого заповідника Асканія-Нова в Україні в рамках "промислового туризму", наражаючи на небезпеку цивільне населення, наражаючи його на військові об'єкти в заповідній зоні.