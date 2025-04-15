Регіональна асамблея Азорських островів схвалила створення морської заповідної зони площею 300 тис. км². Половина території буде
повністю захищена, на іншій дозволено вибірковий вилов риби.
Віктор Шаповал заперечив повідомлення про повне знищення "Асканії-Нової" російськими військовими. Він підтвердив факти вивезення
тварин та значних збитків, але наголосив, що заповідник не знищено.
Російські окупаційні війська привозять робітників з рф та Криму до окупованого заповідника Асканія-Нова в Україні в рамках
"промислового туризму", наражаючи на небезпеку цивільне населення, наражаючи його на військові об'єкти в заповідній зоні.
За 24 години українці придбали військові облігації, зібравши до бюджету понад 30 млн грн. Найбільшою популярністю користувалися облігації в Ялті, Новій Каховці та Сімферополі.
Американські благодійники передали громаді Асканії-Нової екскаватор-навантажувач для відновлення після деокупації.
російські солдати, які окупували частину Херсонської області України, вбивають диких тварин заради розваги та викладають
фотографії, на яких вони позують з убитими тваринами.