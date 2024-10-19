Азорські острови створили найбільшу морську заповідну зону в Північній Атлантиці
Київ • УНН
Регіональна асамблея Азорських островів схвалила створення морської заповідної зони площею 300 тис. км². Половина території буде повністю захищена, на іншій дозволено вибірковий вилов риби.
Азорські острови стали лідерами у збереженні океанічних екосистем, створивши найбільшу морську заповідну зону в Північній Атлантиці, яка сягає близько 300 тис. квадратних кілометрів, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Регіональна асамблея Азорських островів, що належать Португалії, схвалила створення найбільшої морської заповідної зони в Північній Атлантиці, випереджаючи міжнародні природоохоронні цілі.
Таке рішення вивело архіпелаг на перші позиції в глобальній кампанії зі збереження океанів, спрямованій на досягнення цілей ООН щодо захисту 30% суші та морських акваторій планети до 2030 року.
Нова заповідна зона охопить близько 300 тис. квадратних кілометрів та сприятиме охороні підводних гірських систем і вразливих морських екосистем, таких як глибоководні корали, гідротермальні джерела та рідкісні морські види.
"Ми діяли на випередження міжнародних природоохоронних цілей до 2030 року, створивши найбільший морський парк у Північній Атлантиці з повністю захищеними територіями та територіями з високим ступенем захисту", - сказав радник уряду Азорських островів з морських питань Бернардо Бріто е Абреу.
Він зазначив, що половина заповідної мережі буде оголошена повністю захищеною територією, де рибальство заборонено. На іншій половині, визначеній як особливо охоронювана зона, буде дозволено лише дуже вибірковий вилов риби.
Доповнення
Архіпелаг, який складається з дев’яти островів, є автономним регіоном, розташованим приблизно за 1500 км на захід від материкової частини Португалії, та відомий своїм унікальним морським біорізноманіттям.
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