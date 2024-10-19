Азорские острова создали самую большую морскую заповедную зону в Северной Атлантике

Азорские острова стали лидерами в сохранении океанических экосистем, создав самую большую морскую заповедную зону в Северной Атлантике, которая достигает около 300 тыс. квадратных километров, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Региональная ассамблея Азорских островов, принадлежащих Португалии, одобрила создание крупнейшей морской заповедной зоны в Северной Атлантике, опережая международные природоохранные цели.

Такое решение вывело архипелаг на первые позиции в глобальной кампании по сохранению океанов, направленной на достижение целей ООН по защите 30% суши и морских акваторий планеты к 2030 году.

Новая заповедная зона охватит около 300 тыс. квадратных километров и будет способствовать охране подводных горных систем и уязвимых морских экосистем, таких как глубоководные кораллы, гидротермальные источники и редкие морские виды.

«Мы действовали на опережение международных природоохранных целей до 2030 года, создав крупнейший морской парк в Северной Атлантике с полностью защищенными территориями и территориями с высокой степенью защиты», - сказал советник правительства Азорских островов по морским вопросам Бернардо Брито э Абреу.

Он отметил, что половина заповедной сети будет объявлена полностью защищенной территорией, где рыболовство запрещено. На другой половине, определенной как особо охраняемая зона, будет разрешен лишь очень выборочный вылов рыбы.

Дополнение

Архипелаг, состоящий из девяти островов, является автономным регионом, расположенным примерно в 1500 км к западу от материковой части Португалии, и известен своим уникальным морским биоразнообразием.

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