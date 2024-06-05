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За время оккупации "Аскании-Новой" мы потеряли почти 6 тыс. гектаров заповедной территории - министр
Во время российской оккупации Украина потратила почти 6000 гектаров заповедной территории в природном заповеднике "Аскания-Нова", а захватчики используют остров Джарылгач в качестве военной базы, игнорируя режим заповедника.
Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК"Юг"
Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности начальника Центра стратегических коммуникаций южных сил обороны, была назначена заместителем начальника отдела коммуникаций Оперативного командования "Юг". Ранее работники СМИ требовали ее увольнения за то, что она якобы запрещала освещать военные преступления России.
Закупка древесины для строительства фортификационных сооружений будет происходить через Prozorro Market
Министерство экономики разрешило закупку древесины для строительства фортификационных сооружений через электронный каталог Prozorro Market, позволяющий военным закупать материалы в три раза быстрее, чем на открытых аукционах.
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: 73-летнему мужчине сообщили о подозрении, сообщника ищут
В Киеве 73-летнему мужчине сообщили о подозрении после конфликта с участием двух агрессивных мужчин с волонтеркой на Куреневке, его сообщника ищут.
Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании с коллаборациониста Евгения Балицкого активов на сумму более 120 миллионов гривен, включая самолеты, квартиры, автомобили и компании на временно оккупированной части Запорожской области.
Рада планирует запретить демонтаж электронных коммуникационных сетей во время войны: законопроект принят за основу
Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, ЧС и военного положения.
Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные
Во Львове полицейская машина перевернулась после столкновения с двумя другими автомобилями, в результате чего пострадали семь человек, в том числе четверо правоохранителей.
В Британии выпустили в обращение банкноты с королем Карлом III
Банк Англии выпустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, постепенно заменяя предыдущие с изображением королевы Елизаветы II.
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Верховная Рада поддержала законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который может повысить цены на бензин на 1,5 грн, дизельное топливо на 2 грн и сжиженный газ на 5,5 грн за литр.
Половина украинцев считают, что Зеленский выполнил меньшую часть своих обещаний - КМИС
Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), половина украинцев считает, что президент Владимир Зеленский выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний или вообще не выполнил ни одного из них.