За время оккупации "Аскании-Новой" мы потеряли почти 6 тыс. гектаров заповедной территории - министр

За период российской оккупации заповедника "Аскания-Новая" Украина потеряла почти 6 тыс. гектаров заповедной территории. Острове Джарылгач захватчики используют, как военную базу, они не соблюдают там заповедного режима. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

К сожалению эти заповедники находятся под оккупацией. За период оккупации заповедника "Аскания-Нова" мы потеряли почти 6 тыс. гектаров заповедной территории. Острове Джарылгач россияне используют как военную базу, они не соблюдают там заповедного режима, но я уверен в том, что после деоккупации, после той работы которую сделают наши ВСУ мы сможем оценить все убытки и совместно с международными партнерами искать пути как именно эту территорию восстанавливать, потому что трудно восстанавливать то что природа создавала сотню лет. Но я уверен, что минимальные меры мы сделать сможем, - отметил стрелок.

Дополнение

Еще в 2023 году Генштаб сообщал, что российские оккупационные войска милитаризировали остров Джарылгач.

В центре национального сопротивления заявляли, что заповедник "Аскания-Нова", который находится на оккупированных Россией территориях Украины, находится в критическом состоянии.