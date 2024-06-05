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За час окупації "Асканії-Нової" ми втратили майже 6 тис. гектарів заповідної території - міністр

За час окупації "Асканії-Нової" ми втратили майже 6 тис. гектарів заповідної території - міністр

Київ • УНН

 • 15429 перегляди

Під час російської окупації Україна втратила майже 6000 гектарів заповідної території в природному заповіднику "Асканія-Нова", а загарбники використовують острів Джарилгач як військову базу, ігноруючи режим заповідника.

За період російської окупації заповідника "Асканія-Нова" Україна втратила майже 6 тис. гектарів заповідної території. Острові Джарилгач загарбники використовують, як військову базу, вони не дотримуються там заповідного режиму. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На жаль ці заповідники знаходяться під окупацією. За період окупації заповідника "Асканія-Нова" ми втратили майже 6 тис. гектарів заповідної території. Острові Джарилгач росіяни використовують як військову базу, вони не дотримуються там заповідного режиму, але я впевнений в тому, що після деокупації, після тієї роботи яку зроблять наші ЗСУ ми зможемо оцінити всі збитки й спільно з міжнародними партнерами шукати шляхи як саме цю територію відновлювати, тому що важко відновлювати те що природа створювала сотню років. Але я впевнений, що мінімальні заходи ми зробити зможемо,

- зазначив Стрілець.

Доповнення

Ще у 2023 році Генштаб повідомляв, що російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач.

У Центрі національного спротиву заявляли, що заповідник "Асканія-Нова", який перебуває на окупованих росією територіях України, знаходиться в критичному стані.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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