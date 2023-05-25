Окупанти мілітаризували острів Джарилгач: розмістили 300 військових та 15 човнів

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"Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднано ними з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне. Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення", - повідомили у Генштабі.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 205 260 осіб, 3795 танків та сотень одиниць військової техніки.