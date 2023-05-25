Оккупанты милитаризировали остров Джарылгач: разместили 300 военных и 15 лодок

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"Российские оккупационные войска милитаризировали остров Джарылгач, который 19 мая был соединен ими с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения", - сообщили в Генштабе.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 205 260 человек, 3795 танков и сотен единиц военной техники.