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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 205 тисяч

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 205 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 205 260 осіб, 3795 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3795 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8),
  • артилерійських систем – 3359 (+20),
  • РСЗВ – 570 (+0),
  • засобів ППО ‒ 327 (+0),
  • літаків – 309 (+0),
  • гелікоптерів – 296 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
  • крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2),
  • спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

Доповнення

У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів".

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