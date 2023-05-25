Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 205 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 205 260 осіб, 3795 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3795 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8),
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- артилерійських систем – 3359 (+20),
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- РСЗВ – 570 (+0),
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- засобів ППО ‒ 327 (+0),
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- літаків – 309 (+0),
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- гелікоптерів – 296 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
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- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2),
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- спеціальної техніки ‒ 444 (+4).
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Доповнення
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