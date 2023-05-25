У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У небі над Україною у ніч на 25 травня українські захисники знищили 36 з 36 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131». Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. (...) Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" - ідеться у повідомленні.
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Як вказали у ПС ЗСУ, імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.
До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.