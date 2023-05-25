В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В небе над Украиной в ночь на 25 мая украинские защитники уничтожили 36 из 36 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"В ночь на 25 мая 2023 года враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131». Всего зафиксировано пуски 36 барражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. (...) Совместными усилиями все 36 «шахедов» уничтожены!" - говорится в сообщении.
Детали
Как указали в ВС ВСУ, вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.
К отражению атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования «Юг», воздушного командования «Центр», воздушного командования «Запад» и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.