Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 205 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составляли:



личного состава - около 205 260 (+500) человек ликвидировано,



танков - 3795 (+3),



боевых бронированных машин - 7432 (+8),



артиллерийских систем – 3359 (+20),



РСЗВ – 570 (+0),



средств ПВО - 327 (+0),



самолетов – 309 (+0),



вертолетов – 296 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),



крылатых ракет - 1015 (+0),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2),



специальной техники - 444 (+4).



Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов".