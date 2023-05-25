Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 205 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 205 260 человек, 3795 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 205 260 (+500) человек ликвидировано,
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- танков - 3795 (+3),
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- боевых бронированных машин - 7432 (+8),
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- артиллерийских систем – 3359 (+20),
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- РСЗВ – 570 (+0),
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- средств ПВО - 327 (+0),
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- самолетов – 309 (+0),
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- вертолетов – 296 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),
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- крылатых ракет - 1015 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2),
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- специальной техники - 444 (+4).
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Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов".