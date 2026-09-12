В Україні викрили одразу низку агентів рф, які діяли від Миколаївщини до Донеччини – ОГП

Українські правоохоронці протягом останнього місяця викрили низку осіб, яких підозрюють у державній зраді, роботі на російські спецслужби та колабораційній діяльності. Серед них – артилерист, який за $30 виконував завдання російського куратора, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

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За даними ОГП, упродовж 14 серпня – 10 вересня 2026 року правоохоронці документували діяльність агентів рф у низці областей України.

На Миколаївщині викрили жителя, який, за даними слідства, виконував завдання російського куратора. Також правоохоронці викрили артилериста, який погодився виконувати завдання представника рф за $30. Ще 2 мешканців області вже засудили, зокрема за передачу росіянам інформації про Сили оборони.

Наводили дрони та передавали координати військових

На Дніпропетровщині до суду передали справу чоловіка, якого обвинувачують у наведенні російських дронів на українських військових та HIMARS у прифронтовому районі. Ще одну людину викрили під час передачі представниці Генштабу військ рф координат українських військових на Запорізькому напрямку.

На Рівненщині затримали агента фсб, який готував убивства військових

На Донеччині правоохоронці викрили агентів, які, за версією слідства, передавали росіянам дані про розташування особового складу, військової техніки, ППО та укріплень Сил оборони. Крім того, затримали 9 чоловіків та довели вину ще 9 жителів Донеччини та Севастополя, які добровільно вступили до російської армії та брали участь у бойових діях проти України.

На Сумщині батька і сина заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними прокуратури, у 2022 році вони перейшли на бік росії та воювали як снайпери. Ще одного службовця Новокаховської міської військової адміністрації засудили до 15 років за співпрацю з представником фсб та передачу інформації про українських військових.

Окремо про підозру повідомили 10 колишнім військовослужбовцям ЗСУ, які після окупації Криму перейшли на бік росії. На Одещині під варту без права внесення застави взяли військовослужбовця, якого підозрюють у передачі ворогу координат особового складу та техніки.

На Полтавщині затримали агента рф, який готував убивство командира військової частини

Крім того, на Полтавщині правоохоронці заявили про запобігання теракту, у підготовці якого обвинувачують студента університету. Його справу вже передали до суду.

Також завершено розслідування щодо власника кримських зоопарків, якого обвинувачують у розграбуванні заповідника "Асканія-Нова". За оцінкою слідства, завдані збитки перевищують 67,3 млн грн.

СБУ затримала 19-річного кілера фсб, який готував убивство активіста на Київщині