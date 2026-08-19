На Рівненщині затримали агента фсб, який готував убивства військових
Київ • УНН
Безробітний коригував російські атаки та збирав дані про військові об’єкти. Він також просив зброю для замовних убивств воїнів.
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Рівненській області ще одного агента фсб. За завданням ворога зловмисник коригував російські обстріли західного регіону та готувався до фізичної ліквідації воїнів Сил оборони, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Як з’ясувало розслідування, завербованим виявився місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі.
Після вербування фігурант почав відстежувати пункти базування українських захисників, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.
Щоб виявити місця дислокації військових об’єктів, він об’їжджав місцевість на своєму мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шолом.
Крім цього, агент надав російським спецслужбістам віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджері, куди він скидав координати потенційних "цілей".
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Згодом зловмисник запросив у свого куратора зброю та боєприпаси для виконання замовних вбивств українських воїнів на території Рівненщини.
Також він намагався дістати дрон для проведення аеророзвідки розташування Сил оборони.
Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" під час нової розвідувальної вилазки поблизу об’єкта українських військ.
При обшуках у затриманого вилучено відеореєстратор, комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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