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В Ровненской области задержали агента фсб, который готовил убийства военнослужащих

Киев • УНН

 • 3414 просмотра

Безработный корректировал российские атаки и собирал данные о военных объектах. Он также просил оружие для заказных убийств воинов.

В Ровненской области задержали агента фсб, который готовил убийства военнослужащих

Контрразведка Службы безопасности задержала в Ровненской области ещё одного агента ФСБ. По заданию врага злоумышленник корректировал российские обстрелы западного региона и готовился к физической ликвидации воинов Сил обороны, передаёт УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как выяснило расследование, завербованным оказался местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал в чатах Telegram-каналов антиукраинские комментарии.  

После вербовки фигурант начал отслеживать пункты базирования украинских защитников, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.

Чтобы выявить места дислокации военных объектов, он объезжал местность на своём мотоцикле и снимал окружающую территорию на видеорегистратор, встроенный в шлем.

Кроме этого, агент предоставил российским спецслужбистам удалённый доступ к своему смартфону и аккаунтам в мессенджере, куда он сбрасывал координаты потенциальных "целей".

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Впоследствии злоумышленник запросил у своего куратора оружие и боеприпасы для выполнения заказных убийств украинских воинов на территории Ровенщины.

Также он пытался достать дрон для проведения аэроразведки расположения Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" во время новой разведывательной вылазки вблизи объекта украинских войск.

При обысках у задержанного изъяты видеорегистратор, компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Корректировал атаки рф по АЗС и бензовозам в Одесской области - СБУ задержала еще одного вражеского агента24.07.26, 12:16 • 3998 просмотров

Антонина Туманова

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