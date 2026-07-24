Корректировал атаки рф по АЗС и бензовозам в Одесской области - СБУ задержала еще одного вражеского агента
Киев • УНН
В Одесской области задержали завербованного фсб безработного, который устанавливал GPS-трекер на военный бензовоз. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Служба безопасности Украины активно продолжает задерживать вражеских корректировщиков в Одесской области. Недавно был задержан еще один агент, который корректировал российские ракетно-дроновые атаки на топливно-энергетическую инфраструктуру южного региона Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Мужчину задержали на "горячем", когда он устанавливал GPS-трекер на военный бензовоз, чтобы скорректировать по нему вражескую атаку в режиме реального времени.
Задержанным оказался завербованный фсб местный безработный. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.
Среди приоритетных задач этого фигуранта был поиск и передача координат автозаправочных станций, а также пунктов дислокации грузовых эшелонов Укрзализныци и бензовозов Сил обороны. С помощью прицельных ударов по автоцистернам, грузовым эшелонам и местным АЗС враг планировал сорвать обеспечение фронта и расшатать внутреннюю обстановку на юге Украины. Во время обыска на месте задержания фигуранта обнаружен GPS-трекер, который он должен был активировать на военном бензовозе. Также у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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