СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт в центре Николаева - враг завербовал мобилизованного, самовольно покинувшего часть

Служба безопасности Украины задержала агента рф, который готовил теракт в центре Николаева, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Николаеве. По результатам упреждающих действий задержан агент рф, который готовил убийство военнослужащего Сил обороны с помощью самодельной бомбы. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он закладывал взрывчатку под автомобиль украинского воина. Как выяснило расследование, задание рашистов выполнял завербованный врагом мобилизованный из Баштанского района - сообщили в СБУ.

В поле зрения российских спецслужбистов, по данным СБУ, "он попал, когда самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие" заработки в Telegram-каналах".

"После агентурного инструктажа фигурант провел доразведку возле автомобиля потенциальной "цели" и доложил куратору из РФ о готовности к теракту. Далее агент получил от российского спецслужбиста координаты схрона, из которого забрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и затем пытался незаметно установить его под авто украинского защитника", - рассказали в СБУ.

Кроме того, во время документирования преступления было установлено, что дезертир получил от врага еще одно задание – регистрировать для рашистов спутниковые терминалы Starlink, указали в спецслужбе.

"Установлено, что сначала злоумышленник оформил устройство интернет-связи на себя и передал соответствующие реквизиты куратору из РФ. Впоследствии он пытался привлечь к подпольной регистрации Starlink свою жену и десять наркозависимых, которые согласились предоставить свои паспортные данные в обмен на обещание денег "на дозу". В случае получения доступа к спутниковым терминалам, враг планировал задействовать их для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дроновых атак на южном фронте", - указали в СБУ.

Во время обысков у задержанного, как отмечается, изъят смартфон, с которого он координировал свои действия с куратором от страны-агрессора. Незаконно зарегистрированный им Starlink заблокирован.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.