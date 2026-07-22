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СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт в центре Николаева - враг завербовал мобилизованного, самовольно покинувшего часть

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Контрразведка СБУ предотвратила теракт, задержав агента РФ, который закладывал взрывчатку под автомобиль военного. По данным СБУ, завербованный дезертир также регистрировал для врага терминалы Starlink.

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт в центре Николаева - враг завербовал мобилизованного, самовольно покинувшего часть

Служба безопасности Украины задержала агента рф, который готовил теракт в центре Николаева, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Николаеве. По результатам упреждающих действий задержан агент рф, который готовил убийство военнослужащего Сил обороны с помощью самодельной бомбы. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он закладывал взрывчатку под автомобиль украинского воина. Как выяснило расследование, задание рашистов выполнял завербованный врагом мобилизованный из Баштанского района

- сообщили в СБУ.

В поле зрения российских спецслужбистов, по данным СБУ, "он попал, когда самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие" заработки в Telegram-каналах".

"После агентурного инструктажа фигурант провел доразведку возле автомобиля потенциальной "цели" и доложил куратору из РФ о готовности к теракту. Далее агент получил от российского спецслужбиста координаты схрона, из которого забрал самодельное взрывное устройство (СВУ) и затем пытался незаметно установить его под авто украинского защитника", - рассказали в СБУ.

Кроме того, во время документирования преступления было установлено, что дезертир получил от врага еще одно задание – регистрировать для рашистов спутниковые терминалы Starlink, указали в спецслужбе. 

"Установлено, что сначала злоумышленник оформил устройство интернет-связи на себя и передал соответствующие реквизиты куратору из РФ. Впоследствии он пытался привлечь к подпольной регистрации Starlink свою жену и десять наркозависимых, которые согласились предоставить свои паспортные данные в обмен на обещание денег "на дозу". В случае получения доступа к спутниковым терминалам, враг планировал задействовать их для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дроновых атак на южном фронте", - указали в СБУ.

Во время обысков у задержанного, как отмечается, изъят смартфон, с которого он координировал свои действия с куратором от страны-агрессора. Незаконно зарегистрированный им Starlink заблокирован.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

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